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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
336
Время на прочтение
2 мин

Угрожал уничтожить, но что-то пошло не так: Трамп в последний момент отменил атаку на Иран

Трамп снова дал заднюю и передумал бить по Ирану за несколько часов до обещанной атаки.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Белый дом передумал бить по Ирану за несколько часов до атаки

Белый дом передумал бить по Ирану за несколько часов до атаки / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно заявил, что упразднил запланированные на ночь воздушные атаки и бомбардировки территории Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

«Основываясь на том факте, что переговоры с Исламской Республикой Иран были доведены до самого высокого уровня иранского руководства и одобрены, я, как президент Соединенных Штатов Америки, отменил запланированные в этот вечер удары и бомбардировки по Ирану», — пояснил Трамп.

Президент США оправдывается: предстоящее соглашение с Тегераном уже согласовано не только концептуально, но и в мельчайших деталях. Более того, ее поддержали все ключевые игроки в регионе. Речь идет о Соединенных Штатах, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре, Турции, Пакистане, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Египте и других.

«Морская блокада будет оставаться в полной силе до тех пор, пока это соглашение не будет завершено — время и место подписания будут объявлены в ближайшее время», — написал он.

Напомним, вчера Дональд Трамп угрожал, что в ответ на сбитие американского вертолета Apache вблизи Ормузского пролива «США нанесут по Ирану «очень мощные удары».

Этой ночью стало известно, что США начали наносить новые удары по Ирану.

В ответ Иран заявил, что перемирие потеряло смысл.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар» в ночь на 12 июня, а в перспективе Соединенные Штаты могут установить контроль над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры.

Также он угрожал, что Тегеран «заплатит цену» за отсутствие прогресса в дипломатическом процессе.

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Дата публикации
Количество просмотров
336
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