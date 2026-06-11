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Венгрия назвала уступки Украины, после которых она разблокировала процесс вступления в ЕС
Достижение договоренностей о правах венгерского меньшинства в Украине создает основу для дальнейшего политического диалога между Киевом и Будапештом.
Венгрия обнародовала основные положения договоренностей с Украиной о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, выполнение которых должно открыть путь к началу переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.
Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в ходе слушаний в парламентском комитете по иностранным делам, сообщает венгерское издание Telex.
По словам главы венгерского МИД, достигнутые договоренности стали результатом длительных консультаций между Киевом и Будапештом.
«Это достижение стало не результатом показных политических жестов, а скорее сизифовых усилий, это результат многочисленных консультаций и переговоров», — подчеркнула Орбан.
Как сообщила министр, Украина взяла на себя обязательство восстановить систему школ для этнических меньшинств, что предусматривает гарантии свободного использования венгерского языка, а также национальной символики, включая венгерский флаг и гимн.
Кроме того, в общинах, где доля венгерского населения превышает 10%, венгерский язык можно будет свободно использовать в медицинских учреждениях, при проведении общественных мероприятий, научных конференций и даже в ходе политических кампаний.
В Будапеште подчеркивают, что эти шаги являются частью плана действий, определяющего рамки будущих переговоров между Украиной и ЕС. В то же время венгерская сторона отмечает, что переговорный процесс начнется только после выполнения Киевом согласованных условий.
По словам Орбана, даже после этого Украина будет проходить процедуру вступления по стандартной, а не ускоренной процедуре. Перед принятием окончательного решения о членстве также должен состояться референдум в Венгрии.
В Telex отмечают, что достижение договоренностей о правах венгерского меньшинства в Украине создает основу для дальнейшего политического диалога между Киевом и Будапештом.
На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о достижении существенного соглашения с Украиной по этому вопросу, который в последние годы оставался одним из главных источников напряженности в двусторонних отношениях.
Напомним, в начале июня Венгрия сняла вето, которое препятствовало вступлению Украины в Европейский Союз, и это открывает путь к началу первого кластера переговоров.