Кошмар для Путина: Украина преодолела одну из главных преград на пути в ЕС

Владимир Путин / © Associated Press

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Венгрия сняла вето, препятствующее вступлению Украины в Европейский Союз, и это открывает путь к началу первого кластера переговоров. Событие, которого долго ждал Киев, может стать большим личным ударом для «фюрера» РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в материале таблоида Daily Express.

Отмечается, что такое решение предположительно будет расценено как неудача для Российской Федерации, которая выступала против усиления связей Украины с Западом.

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Желаемый прорыв произошел во время встречи послов ЕС в Брюсселе 3 июня, где Венгрия сняла вето, действовавшее с 2024 года, и позволила государствам-членам достичь единодушия, необходимого для продвижения процесса.

Украина и Молдова, чьи заявки на членство были тесно связаны, потратили последних два года, пытаясь разблокировать первый кластер переговоров, известный как «Основы». Он включает такие сферы, как верховенство права, права человека и судебная система. Прогресс блокировал Будапешт, который неоднократно выражал обеспокоенность правами венгерского меньшинства в Закарпатской области.

Венгрия сняла вето

Важно то, что прорыв произошел после избрания премьер-министром Венгрии Петера Мадьяра, который в своей предвыборной кампании обещал улучшить отношения с Киевом после лет напряженности при премьерстве Виктора Орбана.

«Мы достигли полного соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав для ста тысяч представителей венгерского меньшинства», — подчеркнул Мадяр.

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По его словам, «соглашение является результатом нескольких недель интенсивных венгерско-украинских переговоров» на экспертном уровне, в которых принимали участие политические организации и церкви закарпатских венгров.

Ожидается, что позже в этом месяце в Люксембурге состоится официальная межправительственная конференция, которая ознаменует следующий этап процесса. Впрочем, несмотря на снятие вето, Мадьяр подчеркнул, что он против любого ускоренного пути в Европейский Союз.

«Если Украине удастся закрыть все 33 раздела о вступлении в течение 10 или 15 лет, наша страна проведет референдум по этому вопросу», — сказал он.

Как сообщалось, по данным СМИ, в Люксембурге 15 июня состоятся две отдельные межправительственные конференции по открытию первого кластера «Основы» для Украины и Молдовы. Совместную переговорную позицию ЕС по первому кластеру как для Украины, так и для Молдовы планируют утвердить на следующей неделе.

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