Ограничения добрались до Москвы: Россию и оккупированные территории охватывает топливный голод

Атаки по российским НПЗ

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Массированные и систематические атаки по объектам российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры дали ощутимый результат. По территории страны-агрессора стремительно распространяется масштабный топливный голод, а жесткие лимиты на заправках докатились уже и до самой Москвы. Дефицит бензина и дизельного топлива фиксируют не только в приграничных областях РФ, но и на временно оккупированных украинских территориях, где водителям приходится переплачивать перекупщикам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Топливные лимиты в Москве

В российской столице водители начали сталкиваться с неожиданными ограничениями при попытках заправить собственные автомобили. На некоторых автозаправочных станциях (АЗС) Москвы отныне действуют строгие правила: в одни руки продают не более 60 литров бензина. Ситуация с дизельным топливом не лучше — его отпуск ограничивают лимитом в 100 или 150 литров на один автомобиль.

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Работники заправок и администрация пытаются успокоить разъяренных клиентов, уверяя, что все топливные проблемы являются «временными». Впрочем, как долго продлится этот дефицит и когда топливо вернется в свободную продажу, на АЗС не уточняют. При этом водителям официально объясняют кризис исключительно «чрезмерным спросом» со стороны населения.

Дефицит в приграничных с Украиной регионах РФ

Интересно, что несколькими днями ранее аналогичные и даже более строгие ограничения начали официально действовать в приграничных с Украиной регионах — на Белгородщине и Курщине. Там топливный кризис ощущается значительно острее, поэтому каждая отдельная сеть заправок устанавливает собственные экстренные правила.

На одних АЗС операторы категорически отказываются заливать водителям полный бак, а на других — установлен жесткий общий лимит, который позволяет продавать не более 20 литров топлива на одну машину.

Оккупированные территории: талоны в Крыму и спекулянты на Донбассе

Параллельно на острую нехватку соответствующего топливного товара все чаще жалуются жители и перевозчики на временно оккупированных Россией украинских территориях. В частности, коллапс с бензином фиксируют на заправках оккупированной Луганщины и Донетчины.

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Сверхсложная ситуация разворачивается и на территории аннексированного Крымского полуострова. Водителям и логистам перед любой поездкой в Крым настойчиво советуют заправляться заранее на материковой части, ведь на самом полуострове топливо теперь отпускают строго по талонам. Да и получить эти талоны обычным людям практически невозможно — заправиться удается только в том случае, если очень повезет. Единственным альтернативным вариантом для крымчан остается покупка бензина на черном рынке у местных перекупщиков, которые продают дефицитное топливо втридорога.

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