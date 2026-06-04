В ЕС готовят резонансное решение по украинцам призывного возраста: что обсуждают

Украинские мужчины в Европе / © ТСН

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Украинских мужчин призывного возраста могут лишить права на автоматическое получение временной защиты в странах Европейского Союза. Такую возможность обсуждают министры внутренних дел государств ЕС.

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit.

По информации издания, Германия выступает за то, чтобы украинцы призывного возраста были исключены из действия упрощенной процедуры, предусмотренной Директивой о массовом притоке беженцев. В таком случае мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые впервые будут прибывать в ЕС, должны будут проходить стандартную индивидуальную процедуру рассмотрения заявлений на убежище.

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«Мы допускаем продление действия Директивы о массовом притоке беженцев», — заявил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт. В то же время он подчеркнул, что Берлин стремится исключить украинских мужчин призывного возраста из механизма автоматического предоставления защиты.

Инициативу также поддерживает Австрия. Министр внутренних дел страны Герхард Карнер заявил, что «решительно выступает за отмену автоматизма», когда речь идет о мужчинах призывного возраста.

В Швеции также напомнили, что Украина нуждается в большем количестве мужчин призывного возраста для противодействия российской агрессии.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам внутренних дел Магнус Бруннер выразил надежду на достижение консенсуса между государствами-членами ЕС. По его словам, необходимо прислушиваться к странам, «которые испытывают наибольшую нагрузку».

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С начала полномасштабной российской захватнической войны Германия приняла более 1,1 миллиона украинцев. Другими ключевыми странами по количеству принятых беженцев являются Польша и Чехия.

Сейчас статус временной защиты для украинских беженцев в Евросоюзе продлен до марта 2027 года. Однако в ближайшее время Европейская комиссия должна представить предложения относительно дальнейшей судьбы этого механизма.

Напомним, Еврокомиссия не исключает, что новоприбывшие из Украины мужчины призывного возраста могут не получать временную защиту в ЕС. Об этом заявила представительница Генерального директората ЕК по вопросам миграции и внутренних дел Коринна Улльрих.

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