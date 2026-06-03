В ЕС обсуждают резонансное решение относительно украинцев: что ждет миллионы беженцев

Беженцы

Реклама

В Евросоюзе активизировались разговоры по сужению прав на убежище для украинцев за рубежом. сейчас они находятся под действием Директивы о временной защите, которая дает право на проживание и работу без сложной процедуры признания беженцем.

Впрочем, срок действия этой директивы истекает в марте 2027-го, пишет Politico.

Любое официальное продолжение потребует предложения от Европейской комиссии. В Брюсселе активно обсуждают изменение правил для будущих беженцев, но окончательных договоренностей нет. Источники издания сообщили, что 4 июня на заседании Совета Европейского Союза по внутренним делам «состоится внутреннее обсуждение», но пока без принятия каких-либо решений.

Реклама

Другой дипломат рассказал Politico, что, вероятно, министры предоставят политические указания Комиссии, поскольку именно она оценивает варианты будущей системы временной защиты.

По словам трех дипломатов ЕС, одна из идей и наиболее противоречивый варитан, циркулирующий среди стран, предусматривает ограничение доступа к временной защите для украинских мужчин призывного возраста. Это обгорание, говорят собеседники медиа, политически сложное.

Politico пишет, что, по словам двух дипломатов, подобная идея могла возникнуть в Киеве. Впрочем, украинские чиновники отрицали, что официально обращались с просьбой о принятии такого мероприятия, отметив, что переговоры с Европейской комиссией еще продолжаются, а Киев на этом этапе не выдвигал никаких подобных требований.

Отметим, что официальное решение о продлении не ожидается до июля. По словам дипломатов, предложение Комиссии, вероятно, будет представлено в ближайшие недели.

Реклама

Правовая определенность, поддержка украинцев и поддержка Украины — это все вопросы, которые следует учитывать, поскольку исполнительная власть разрабатывает новый план, а мнения, высказанные за обеденным столом министров в четверг, учитываются в подготовке, по словам представителя Комиссии.

По словам представителя Европейской комиссии, при разработке нового плана учитываются такие аспекты, как правовая определенность, поддержка украинцев и поддержка Украины. В то же время, мнения, высказанные во время встречи министров 4 июня, будут учтены в процессе подготовки новых правил.

Возвращение украинцев из-за границы — последние новости

Представительница Генерального директората ЕК по миграции Коринна Улльрих сообщила, что новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста могут больше не получать временную защиту в ЕС. Кроме того, среди опций даже рассматривают ограничения для граждан мобилизационного возраста.

Заметим, что соседняя Польша требует лишить мужчин защиты Евросоюз и выступает за постепенный отказ от специальных льгот для украинских беженцев и переход к общим миграционных норм.

Реклама

Новости партнеров