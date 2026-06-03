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В ЕС обсуждают резонансное решение относительно украинцев: что ждет миллионы беженцев
В Европе обсуждают изменения относительно пребывания украинцев, но есть очень тревожащий сценарий.
В Евросоюзе активизировались разговоры по сужению прав на убежище для украинцев за рубежом. сейчас они находятся под действием Директивы о временной защите, которая дает право на проживание и работу без сложной процедуры признания беженцем.
Впрочем, срок действия этой директивы истекает в марте 2027-го, пишет Politico.
Любое официальное продолжение потребует предложения от Европейской комиссии. В Брюсселе активно обсуждают изменение правил для будущих беженцев, но окончательных договоренностей нет. Источники издания сообщили, что 4 июня на заседании Совета Европейского Союза по внутренним делам «состоится внутреннее обсуждение», но пока без принятия каких-либо решений.
Другой дипломат рассказал Politico, что, вероятно, министры предоставят политические указания Комиссии, поскольку именно она оценивает варианты будущей системы временной защиты.
По словам трех дипломатов ЕС, одна из идей и наиболее противоречивый варитан, циркулирующий среди стран, предусматривает ограничение доступа к временной защите для украинских мужчин призывного возраста. Это обгорание, говорят собеседники медиа, политически сложное.
Politico пишет, что, по словам двух дипломатов, подобная идея могла возникнуть в Киеве. Впрочем, украинские чиновники отрицали, что официально обращались с просьбой о принятии такого мероприятия, отметив, что переговоры с Европейской комиссией еще продолжаются, а Киев на этом этапе не выдвигал никаких подобных требований.
Отметим, что официальное решение о продлении не ожидается до июля. По словам дипломатов, предложение Комиссии, вероятно, будет представлено в ближайшие недели.
Правовая определенность, поддержка украинцев и поддержка Украины — это все вопросы, которые следует учитывать, поскольку исполнительная власть разрабатывает новый план, а мнения, высказанные за обеденным столом министров в четверг, учитываются в подготовке, по словам представителя Комиссии.
По словам представителя Европейской комиссии, при разработке нового плана учитываются такие аспекты, как правовая определенность, поддержка украинцев и поддержка Украины. В то же время, мнения, высказанные во время встречи министров 4 июня, будут учтены в процессе подготовки новых правил.
Возвращение украинцев из-за границы — последние новости
Представительница Генерального директората ЕК по миграции Коринна Улльрих сообщила, что новоприбывшие украинские мужчины призывного возраста могут больше не получать временную защиту в ЕС. Кроме того, среди опций даже рассматривают ограничения для граждан мобилизационного возраста.
Заметим, что соседняя Польша требует лишить мужчин защиты Евросоюз и выступает за постепенный отказ от специальных льгот для украинских беженцев и переход к общим миграционных норм.