У ЄС обговорюють резонансне рішення щодо українців: що чекає на мільйони біженців

Біженці

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У Євросоюзі активізувалися розмовищодо звуження прав на притулок для українців за кордоном. зараз вони перебувають під дією Директиви про тимчасовий захист, яка надає право на проживання та роботу без складної процедури визнання біженцем.

Втім, термін дії цієї директиви закінчується у березні 2027-го, пише Politico.

Будь-яке офіційне продовження вимагатиме пропозиції від Європейської комісії. Наразі у Брюсселі активно обговорюють зміну правил для майбутніх біженців, але остаточних домовленостей немає. Джерела видання повідомили, що 4 червня на засіданні Ради Європейського Союзу з внутрішніх справ «відбудеться внутрішнє обговорення», але поки що без ухвалення якихось рішень.

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Інший дипломат розповів Politico, що, ймовірно, міністри нададуть політичні вказівки Комісії, оскільки саме вона оцінює варіанти майбутнього системи тимчасового захисту.

За словами трьох дипломатів ЄС, одна з ідей і найбільш суперечливий варітан, що циркулює серед країн, передбачає обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Це обгорення, кажуть співрозмовники медіа, політично складним.

Politico пише, що, зі слів двох дипломатів, така ідея могла виникнути в Києві. Втім, українські чиновники заперечили, що офіційно зверталися з проханням про вжиття такого заходу, зазначивши, що переговори з Європейською комісією ще тривають, а Київ на цьому етапі не висував жодних подібних вимог.

Зауважимо, що офіційне рішення щодо продовження не очікується до липня. За словами дипломатів, пропозиція Комісії, ймовірно, буде представлена ​​найближчими тижнями.

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Правова визначеність, підтримка українців та підтримка України — все це питання, які слід враховувати, оскільки виконавча влада розробляє новий план, а думки, висловлені за обіднім столом міністрів у четвер, враховуються в підготовці, за словами представника Комісії.

За словами представника Європейської комісії, під час розроблення нового плану враховують такі аспекти, як правова визначеність, підтримка українців та підтримка України. Водночас думки, висловлені під час зустрічі міністрів 4 червня, будуть враховані у процесі підготування нових правил.

Повернення українців з-за кордону — останні новини

Представниця Генерального директорату ЄК з питань міграції Корінна Улльріх повідомила, що новоприбулі українські чоловіки призовного віку можуть більше не отримувати тимчасовий захист у ЄС. Крім того, серед опцій навіть розглядають обмеження для громадян мобілізаційного віку.

Зауважимо, що сусідня Польща вимагає позбавити чоловіків захисту Євросоюзу і виступає за поступову відмову від спеціальних пільг для українських біженців та перехід до загальних міграційних норм.

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