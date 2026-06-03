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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціни на пальне 3 червня в Україні: де найдешевше залити А-95 і дизель

3 червня ціни на пальне в Україні залишаються нестабільними, а різниця між АЗС сягає 7 грн за літр. Розповідаємо, де заправитися найдешевше сьогодні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Ціни на пальне 3 червня

Ціни на пальне 3 червня / © Associated Press

3 червня ціни на пальне в Україні продовжують коливатися. Подекуди різниця у ціні сягає 5–7 гривень на кожному літрі пального на різних АЗС. За скільки можна заправитися сьогодні і де паливо — найдешевше?

Актуальними цінами на пальне поділилися РБК-Україна.

Ціни на пальне 3 червня: де найвигідніше заправлятися

У перші дні літа ситуація на українських АЗС залишається динамічною. Оскільки ціни суттєво відрізняються, водіям варто заздалегідь дивитися на цінники та вибирати оптимальний варіант за помірні гроші.

Вартість найпопулярнішого А-95 коливається в межах 74,90–79,90 грн. А дизельне пальне можна заправити у діапазоні 85,90–88,99 грн/л.

Ціна на газ також варіюється на АЗС. Найдешевше газ можна придбати за 45,90 грн. Середня вартість газу на заправках — 47,90 грн, а найдорожча — 47,99 грн.

Ціни на українських заправках тримаються рекордні три дні без змін. Однак різниця цін на пальне на різних АЗС усе ще лишається суттєвою.

  • «OKKO»: Pulls 100 — 89,90 грн; Pulls 95 — 82,90 грн; А-95 Євро — 79,90 грн; ДП Pulls — 91,90 грн; ДП Євро — 88,90 грн; Газ — 47,90 грн.

  • «WOG»: 100 — 89,90 грн; 95 (Mustang) — 82,90 грн; 95 Євро — 79,90 грн; ДП Mustang — 91,90 грн; ДП Євро-5 — 88,90 грн; Газ — 47,90 грн.

  • «SOCAR»: NANO 100 — 89,99 грн; NANO 95 — 83,99 грн; А-95 — 79,99 грн; ДП NANO Extro — 91,99 грн; ДП NANO — 88,99 грн; Газ — 47,99 грн.

  • «Укрнафта»: А-98 (Energy) — 82,90 грн; А-95 (Energy) — 76,90 грн; А-95 — 74,90 грн; А-92 — 69,90 грн; ДП (Energy) — 87,90 грн; ДП — 85,90 грн; Газ — 45,90 грн.

Як економити пальне: оптимальна швидкість руху

Нагадаємо, що на тлі високих цін на пальне Генеральний директорат транспорту Іспанії назвав оптимальну швидкість для економії. «Золотим числом» є діапазон 90–100 км/год, де двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю.

Перевищення цієї межі через аеродинамічний опір суттєво збільшує витрати: їзда на 110 км/год підвищує споживання на 9%, а на 120 км/год — уже на 30% порівняно з 90 км/год.

Водночас фахівці зазначають, що рух зі швидкістю 90 км/год на автомагістралях, хоча й дозволений, але не рекомендується через ризики для безпеки в потоці.

Для додаткової економії у DGT радять звертати увагу на роботу трансмісії та підтримувати роботу більшості сучасних двигунів у діапазоні 1500–3000 обертів за хвилину. Зокрема, водіям рекомендують якомога раніше переходити на вищі передачі.

Також для далеких поїздок радять використовувати круїз-контроль, який допомагає підтримувати стабільну швидкість.

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