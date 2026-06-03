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У сірій сукні-пальті та перлами на шиї: родичка короля Чарльза підтримала монарха на прийомі
79-річна герцогиня Глостерська Біргітта склала компанію королю Чарльзу та королеві Каміллі на важливому прийомі в Сент-Джеймському палаці.
Там учора відбувся прийом, присвячений 125-річчю благодійної організації боротьби з раком Cancer Research UK.
Король Чарльз і королева Камілла тепло вітали гостей, що зібралися на заході. Герцогиня Біргітта одягла з цієї нагоди сіру сукню-пальто, яку доповнила двома нитками перлів на шиї, а також підвіскою, зробила лаконічне укладання та макіяж, а під пахвою тримала клатч.
81-річний принц Річард, герцог Глостерський також одягнув світло-сірий костюм, білу сорочку, краватку та взув чорні шкіряні туфлі.
Нагадаємо, на прийомі також сяяла принцеса Уельська Кетрін. Вона з'явилася в ягідній сукні в принт маленьких сердець і мала дуже милий вигляд, поєднуючи вбрання із замшевими туфлями на підборах.