Суспільство
Чоловік Зари Тіндалл — Майк — розповів цікавий факт про майбутню королеву — принцесу Уельську

Зара і Майк Тіндалли / © Associated Press

Майк Тіндалл заявив, що принцеса Уельська «надзвичайно азартна» у грі в пивний понг, додавши, що члени королівської родини досі грають у цю гру на вечірках.

Колишній гравець збірної Англії з регбі сказав, що королівська родина зазвичай замінює пиво на просекко, і що він сам грав у цю популярну гру, в якій учасники намагаються закинути м'яч для пінг-понгу у склянку з алкоголем, із членами королівської родини на вечірках.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Нагадаємо, Майк, одружений з донькою принцеси Анни, Зарою, зробив ці заяви під час бесіди про те, наскільки конкурентоспроможною є королівська родина у спорті. Його дружина здобула срібну медаль у командному заліку на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні у кінному спорті, а його теща також брала участь в Олімпійських іграх 1976 року.

"Спорт широко поширений в королівській родині - всі люблять змагатися", - сказав Майк журналу Woman & Home. "Ми записали подкаст з Вільямом, Кетрін і принцесою Анною про те, як сильно вони люблять спорт".

Майк Тіндалл, принцеса Анна, принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Пивний понг — популярна гра з випивкою, в якій дві команди по черзі кидають м'яч для пінг-понгу через стіл у склянки, наповнені алкоголем, традиційно пивом. Якщо м'яч потрапляє у склянку, команда-переможниця має випити її та прибрати з гри.

