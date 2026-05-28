Риба вважається одним із найкорисніших продуктів для здоров’я. Вона містить велику кількість білка, вітамінів, мінералів та жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи серця, мозку та всього організму. Однак суперечки про те, яка риба корисніша — морська чи річкова, не вщухають. Одні впевнені, що найбільшу користь приносить морська риба завдяки високому вмісту омега-3 та йоду, інші ж віддають перевагу річковій через її легкість і натуральний смак. Науковці нарешті дали чітку відповідь і пояснили, яку рибу варто частіше включати у свій раціон.

Морська риба вважається лідером за кількістю корисних жирів

Науковці та дієтологи вже багато років називають морську рибу одним із найцінніших продуктів для здоров’я. Саме вона містить найбільше омега-3 жирних кислот, які необхідні для нормальної роботи серця, мозку та судин. Особливо багато цих речовин у скумбрії, оселедці, сардині, лососі та тунці.

Фахівці пояснюють, що регулярне вживання морської риби допомагає знижувати рівень «поганого» холестерину, підтримує нервову систему та позитивно впливає на пам’ять. Крім того, така риба багата на йод, який дуже важливий для щитоподібної залози. Саме через дефіцит йоду люди часто стикаються з хронічною втомою, слабкістю та проблемами з обміном речовин.

Ще однією перевагою морської риби вважається високий вміст вітаміну D, якого бракує багатьом людям. Цей вітамін потрібен для кісток, імунітету та нормального засвоєння кальцію.

Річкова риба теж має важливі переваги

Попри популярність морської риби, річкову теж не варто недооцінювати. Вона містить багато легкозасвоюваного білка, фосфору, магнію та заліза. Крім того, річкова риба зазвичай менш жирна, тому її часто рекомендують людям, які дотримуються дієти або мають проблеми зі шлунком.

Короп, судак, щука, карась та окунь вважаються хорошими джерелами поживних речовин. Така риба добре насичує організм білком і водночас не створює сильного навантаження на травлення.

Втім, експерти зазначають, що річкова риба містить значно менше омега-3 жирів, ніж морська. Також важливо враховувати якість водойм, у яких вона вирощується або виловлюється. Забруднена вода може впливати на безпечність продукту.

Яку рибу краще вибирати для здоров’я

Науковці дійшли висновку, що найкращим варіантом буде поєднання обох видів риби у раціоні. Морська риба забезпечує організм корисними жирами, йодом та вітаміном D, а річкова — легким білком та важливими мінералами.

Дієтологи радять їсти рибу щонайменше два рази на тиждень. Найкориснішими способами приготування вважаються запікання, тушкування або приготування на пару. Смажена риба містить значно більше шкідливих жирів і втрачає частину корисних властивостей.

Особливу увагу фахівці радять звертати на якість продукту. Найкориснішою буде свіжа або правильно заморожена риба без різкого запаху та ознак повторного заморожування.

