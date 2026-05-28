Що буде, якщо їсти сиру цибулю щодня: несподіваний ефект для організму

Цибуля — це, безперечно, один із тих овочів, без яких важко уявити собі кулінарію. Але якщо підсмажена вона є доповненням до багатьох страв, то в сирому вигляді її вже не так полюбляють, хоча саме так вона найкорисніша.

Про це пише pysznosci.pl.

У цибулі багато антиоксидантів

Флавоноїди, а особливо кверцетин, мають сильну антиоксидантну дію, і цибуля є одним із їхніх хороших джерел. Саме їм приписують частину властивостей, завдяки яким цибуля здобула репутацію домашнього засобу при тимчасовому ослабленні організму (хоча, звісно, вона не замінює ліків чи лікування).

Найбільше антиоксидантів міститься у шарах, що знаходяться безпосередньо під зовнішньою шкіркою цибулі, тому її варто чистити тонко, щоб не позбутися найціннішого.

Підтримка для серця

Однак сира цибуля — це не лише допоміжний засіб при легких інфекціях, а й компонент раціону, який може сприяти підтримці нормального рівня холестерину. Спостережні дослідження показують, що раціон, багатий на овочі, зокрема цибулю, пов'язаний із кращим ліпідним профілем, що означає кращі показники загального холестерину та ЛПНЩ, а отже, може сприяти здоров'ю серця та судин.

Протизапальна дія цибулі

Що дуже важливо, вплив сирої цибулі на деякі аспекти нашого здоров’я все ще досліджується. Так, наприклад, у випадку запальних процесів. Попередні аналізи (переважно доклінічні) свідчать, що сполуки, присутні в цибулі, можуть допомагати організму обмежувати хронічні запальні процеси.

Попередні та обсерваційні дослідження також аналізують можливий вплив компонентів цибулі на цукровий діабет, функціонування серцево-судинної системи та процеси, пов'язані з розвитком деяких хронічних захворювань, зокрема раку. Однак не можна вважати їх остаточними. Дослідження тривають, і на їхні результати ще доведеться почекати.

Що станеться, якщо кожного дня їсти сиру цибулю

Перш за все, ви збільшите кількість сирих овочів у своєму раціоні, які надзвичайно важливі для нормального функціонування організму. Разом із нею організм буде забезпеченим клітковиною, яка сприяє роботі кишечника, а також природними рослинними сполуками, такими як флавоноїди та сірчисті сполуки.

Якщо ви не страждаєте на чутливий шлунок, синдром подразненого кишечника (СПК) або рефлюкс, то сміливо можете включити її до свого щоденного раціону, хоча б у невеликих кількостях.

