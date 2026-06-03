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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
175
Время на прочтение
1 мин

Ей идет: актриса Элизабет Херли появилась на красной дорожке в платье цвета терракота

Актриса просто сияла, ведь компанию на мероприятии ей составил единственный сын.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Элизабет Херли с сыном

Элизабет Херли с сыном / © Getty Images

Актриса Элизабет Херли выглядела невероятно в ярком платье, когда пришла на премьеру фильма «Убийство между друзьями», который презентовали в Великобритании. Мероприятие состоялось в отеле, а Херли предстала перед фотографами со своим сыном-красавцем Дэмианом.

Актриса была одета в терракотовое платье с декольте, рукавами и драпировкой. Наряд Элизабет дополнила яркими оранжевыми босоножками на каблуках, золотым клатчем-коробкой и очками с крупными линзами. На шее звезды сиял крупный бриллиант.

Элизабет Херли с сыном / © Getty Images

Элизабет Херли с сыном / © Getty Images

Демиан же выбрал для появления на красной дорожке стильный костюм с пиджаком и брюками. Пиджак 24-летний парень надел на голое тело, а также добавил к образу черные туфли.

Также мама и сын фотографировались со звездой фильма «Убийство между друзьями» — 93-летней актрисой Джоан Коллинз. Леганда кино появилась на публике в черном платье с золотой вышивкой и золотых туфлях.

Элизабет и Дэмиан Херли с актрисой Джоан Коллинз / © Getty Images

Элизабет и Дэмиан Херли с актрисой Джоан Коллинз / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
175
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