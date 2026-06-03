Костюк — Андреева: букмекеры сделали прогноз на полуфинал Roland Garros

Марта Костюк / © Associated Press

Реклама

В четверг, 4 июня, украинская теннисистка Марта Костюк (№15 WTA) сыграет в полуфинале Roland Garros-2026 с "нейтральной" россиянкой Миррой Андреевой (№8 WTA).

Матч состоится в Париже на центральном корте имени Филиппа Шатрие и начнется ориентировочно в 16:00 по киевскому времени.

В четвертьфинале Костюк одолела свою соотечественницу Элину Свитолину (№7 WTA) — 6:3, 2:6, 6:2. Андреева в 1/4 финала победила румынку Сорану Кырстю (№18 WTA) — 6:0, 6:3.

Реклама

Прогноз букмекеров на матч Костюк — Андреева

По мнению букмекеров, фавориткой грядущего матча является Костюк. На победу украинки можно поставить с коэффициентом 1,72. Выигрыш россиянки оценен коэффициентом 2,10.

23-летняя Костюк стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.

Марта впервые дошла до полуфинала турнира Grand Slam — до сих пор ее самым большим достижением на мэйджорах был четвертьфинал Australian Open-2024.

19-летняя Андреева во второй раз сыграет в полуфинале уровня Grand Slam. Первый полуфинал на Roland Garros-2024 она проиграла.

Реклама

Ранее Костюк и Андреева провели две очные встречи. В январе этого года украина обыграла россиянку в четвертьфинале соревнований WTA 500 в Брисбене — 7:6, 6:3, а в мае победила ее в финале турнира WTA 1000 в Мадриде — 6:3, 7:5.

Новости партнеров