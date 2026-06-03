На 100 тысяч лет: в Финляндии запускают уникальное хранилище ядерных отходов

Ядерные отходы / © qz.com

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Финляндия приблизилась к запуску первого в мире глубокого геологического хранилища для постоянного захоронения отработанного ядерного топлива. Речь идет об объекте Онкало, который построили на глубине 430 метров в древней коренной породе вблизи атомной электростанции Олкилуото на юго-западе страны.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

До конца июня Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) должен предоставить финальную оценку проекта. Если регулятор одобрит объект, это позволит получить лицензию на эксплуатацию и начать прием отработанного ядерного топлива.

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Хранилище Онкало, название которого в переводе с финского означает «пещера», создает компания Posiva. Строительство комплекса началось в 2004 году, а общая стоимость проекта составляет около 1 миллиарда евро. Объект предназначен для хранения до 6500 тонн отработанного топлива, образующегося на пяти действующих атомных реакторах страны.

Предполагается, что радиоактивные отходы будут помещать в медные контейнеры, устойчивые к коррозии, после чего размещать в специальных скважинах, пробуренных в скальной породе. Дополнительный уровень защиты обеспечит бентонитовая глина, а после завершения заполнения тоннели герметично закроют железобетонными конструкциями.

В компании Posiva утверждают, что такая система позволит надежно изолировать радиоактивные материалы минимум на 100 тысяч лет. В основе проекта лежит шведская технология многобарьерного захоронения KBS-3.

Генеральный директор оператора АЭС Teollisuuden Voima Филипп Бордарье сообщил, что запуск хранилища возможен в конце 2026 года или в начале 2027-го.

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Проект уже вызвал значительный интерес в мире, ведь большинство стран с развитой атомной энергетикой пока используют только временные хранилища для отработанного топлива. В случае успешного завершения всех процедур Онкало станет первым в мире действующим глубоким геологическим хранилищем такого типа.

В то же время вопрос безопасности подобных объектов остается предметом дискуссий. Сторонники называют глубокое геологическое захоронение эффективным способом долгосрочного хранения радиоактивных материалов, тогда как критики обращают внимание на потенциальные геологические изменения и неопределенность относительно долговечности контейнеров в будущем.

Если STUK одобрит проект и выдаст необходимую лицензию, Онкало может начать прием отработанного ядерного топлива в конце 2026 года или в начале 2027-го.

Напомним, ранее у берегов Японии нашли военную подводную лодку США. Субмарина исчезла во время боевой миссии в июне 1944 года.

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