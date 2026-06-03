Дженнифер Лопес после развода с Аффлеком неожиданно ответила на слухи о романе с младшим коллегой

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн / © Associated Press

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес впервые откровенно высказалась о личной жизни после развода с Беном Аффлеком и поставила точку в слухах о новом романе.

В последние месяцы поклонники активно обсуждают возможные отношения артистки с ее партнером по ленте «Офисный роман» Бреттом Голдштейном. Причиной стали их совместные появления на публике и непринужденное общение во время промокампаний. Впрочем, сама Джей Ло дала понять, что домыслы не имеют ничего общего с реальностью. По словам звезды, подобные предположения возникают чуть ли не каждый раз, когда ее видят рядом с мужчинами.

«Никогда не было такого, чтобы, когда меня увидели с кем-то или я работала с кем-то, люди не пытались свести меня с этим человеком!» — высказалась актриса в комментарии Today.

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Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн / © Associated Press

Слова Лопес поддержал и сам Голдштейн. Актер с юмором отметил, что достаточно просто стоять рядом со всемирно известной знаменитостью, чтобы мгновенно стать героем романтических заголовков. Более того, он пошутил, что именно поэтому и старался держаться ближе к коллеге.

Когда ведущая шоу решила задать вопрос напрямую и поинтересовалась, есть ли между ними роман вне съемочной площадки, Лопес ответила максимально лаконично: «Мы не встречаемся».

Напомним, недавно дочь Дженнифер Лопес Эмма стала Оскаром. Стало известно о каминг-ауте звездного отпрыска.

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