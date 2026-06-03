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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Когда Воскресенье Всех Святых в 2026 году: что это за праздник, каково его значение в православии

Это день, когда Церковь чтит не отдельных подвижников, а весь сонм святых — известных и неизвестных, которые своей жизнью засвидетельствовали веру, любовь к Богу и духовное совершенство.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Воскресенье Всех Святых 2026 года

Воскресенье Всех Святых 2026 года / © pexels.com

Праздник празднуют каждый год в первое воскресенье после Пятидесятницы, сразу после великого праздника Троицы, и символически завершает пасхальный цикл церковных торжеств.

Когда празднуют Воскресенье всех святых в 2026 году

Воскресенье всех святых приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы, то есть на восьмую неделю после Пасхи. В 2026 году это будет 7 июня.

Этот день является подвижным праздником и каждый год меняет дату, ведь зависит от даты Воскресения Христова и праздника Троицы.

Почему Церковь установила этот праздник

Идея чествования всех святых возникла в первые века христианства и сформировалась как отдельный праздник уже в ранней церковной традиции.

Православная Церковь установила его не случайно после Пятидесятницы. Эта связь имеет глубокое духовное содержание:

  • Пятидесятница символизирует рождение Церкви через сошествие Святого Духа;

  • Воскресенье всех святых показывает плод действия Святого Духа — освящение человеческих душ.

Таким образом, праздник подчеркивает, что святость есть результат духовной жизни во Христе и действия Божьей благодати.

Кого чествуют в Воскресенье всех святых

В этот день Церковь вспоминает всех праведников, достигших духовного совершенства. Среди них:

  • апостолы, проповедовавшие Евангелие;

  • мученики, удостоверившие веру ценой жизни;

  • пророки, которые передавали волю Божию;

  • святители и пастыри Церкви;

  • преподобные, посвятившие жизнь молитве и аскезе;

  • праведники, жившие в мире, но сохранившие чистоту сердца.

Также особо отмечается, что Церковь чествует не только известных святых, но и тех, чьи имена остались неизвестными людям, но известны Богу.

Духовное содержание праздника

Воскресенье всех святых имеет не только историческое, но и глубокое богословское значение. Она напоминает, что святость — это не исключение, а путь, открытый для каждого человека.

В христианском понимании святой — это не безгрешный человек, а тот, кто:

  • жил в вере и любви к Богу;

  • стремился к духовному совершенствованию;

  • преодолевал грех и слабость через покаяние;

  • оставил пример праведной жизни.

Праздник подчеркивает, что святость есть плод действия Святого Духа в человеке.

Почему этот праздник важен сегодня

В современном мире Воскресенье всех святых напоминает о духовных ориентирах, не теряющих актуальности:

  • ценность веры и внутренней гармонии;

  • силу нравственного выбора;

  • важность духовного развития;

  • пример людей, живших ради добра, а не только для себя.

Этот день также символизирует единство Церкви как земной, так и небесной. Воскресенье всех святых — это праздник духовной памяти, благодарности и надежды. Оно объединяет всех, кто считает святость не абстракцией, а реальным путём жизни. Церковь в этот день напоминает: каждый человек призван к святости, а пример святых — это указатель в духовной жизни.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
124
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