Путинист Безруков цинично украл у Коли Серги "Культурный десант" и похвастался "идеей" перед Путиным

Сергей Безруков

Реклама

Российский актер-путинист Сергей Безруков украл в украинского музыканта Коли Серги "Культурный десант" и похвастался идеей перед диктатором Путиным.

В Украине действует "Культурный десант" с 2022 года. В его состав входят художники, музыканты и артисты, которые мобилизовались в ряды ВСУ. Главная цель "Культурного десанта" - морально психологическая поддержка военных. Кроме того, его участники помогают в популяризации украинской культуры.

Путинист Сергей Безруков решил присвоить себе эту идею. Однако у проекта скандального актера другие цели. С помощью так называемого "культурного десанта" он собирается популяризировать российскую культуру, но не в РФ, а на территории других стран, а именно Абхазии и Киргизии. Мол, благодаря этому русское "не будут притеснять".

Реклама

Сергей Безруков / © instagram.com/s_bezrukov

Скандальный Сергей Безруков уже и успел похвастаться "идеей" перед путиным. На что диктатор отреагировал одобрительно, сравнив "культурный десант" с "военным". Очевидно, их не смущает, что речь идет о территории других стран.

Отметим, Сергей Безруков уже давно стал ярым путинистом. В 2014 году он поддержал аннексию Крыма и участвовал в пропагандистских мероприятиях. Наконец, актер попал в "черный список" Минкульта Украины. Российское полномасштабное вторжение и преступления оккупантов на украинских землях не изменили позиции путиниста. За это он поплатился тем, что попал под ряд санкций от Евросоюза, Канады и Украины.

Напомним, недавно ВСУ ликвидировали российского актера-оккупанта, который снимался в сериале "Счастливы вместе". Захватчик успел повоевать три месяца.

Новости партнеров