Затонувшая 82 года назад: у берегов Японии нашли подлодку США у берегов Японии

Подводная лодка США «Херринг». Фото: Командование по истории и наследию ВМС

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Командование военно-морской истории и наследия США (NHHC) подтвердило обнаружение подводной лодки USS Herring (SS-233), которая затонула в июне 1944 года во время боевой миссии у Курильских островов. Судно нашли недалеко от японского острова Мацуа на дне Тихого океана.

Об этом сообщило издание Popular Science.

По информации NHHC, подводная лодка лежит на глубине более 300 футов (более 90 метров) и сохранилась в относительно хорошем состоянии. Официальное подтверждение ее идентификации обнародовали через 82 года после ее затопления.

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Подводная лодка USS Herring начала службу в составе ВМС США весной 1942 года. За время боевой карьеры она выполнила восемь патрульных миссий в Атлантическом и Тихом океанах. Во время своего последнего похода экипаж уничтожил семь вражеских судов, среди которых были четыре японских транспортных корабля.

Последний раз о местонахождении USS Herring было известно в конце мая 1944 года. Тогда субмарина встретилась с другой американской подводной лодкой вблизи Курильских островов для согласования зон патрулирования. Уже 1 июня моряки той лодки услышали серию взрывов глубинных бомб в районе, где находилась USS Herring.

Согласно японским историческим документам, во время боя подводная лодка получила два прямых попадания от береговой артиллерии. После этого судно исчезло. Когда USS Herring не прибыла к атоллу Мидуэй в назначенный срок в июле 1944 года, ее признали потерянной. Вместе с лодкой погибли все 83 члена экипажа.

Первые сведения об обнаружении затонувшей субмарины в районе ее гибели появились в 2017 году. Однако NHHC официально подтвердило, что обнаруженные обломки принадлежат именно USS Herring лишь 1 июня 2026 года.

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При обследовании на корпусе субмарины обнаружили повреждения в районе боевой рубки, которые согласуются с известными обстоятельствами ее затопления. Также были зафиксированы следы контакта носовой части с мелью.

Сегодня место гибели USS Herring находится под охраной американского законодательства и юрисдикцией Министерства ВМС США. В ведомстве отмечают, что затонувшая лодка является военной могилой, поэтому любые работы вблизи нее должны проводиться с уважением к памяти погибших моряков.

Напомним, ранее археологи обнаружили в гавани Нассау доказательства существования настоящих пиратов Карибского моря.

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