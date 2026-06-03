Известная украинская ведущая на фоне слухов о романе с коллегой заинтриговала признанием: "Все может быть"

Таня Ли, Евгений Фешак

Реклама

Украинская радиоведущая Таня Ли впервые прокомментировала разговоры о возможном романе с продюсером и шоуменом Евгением Фешаком, который на днях оказался в эпицентре российского обстрела.

Уже длительное время знаменитостей подозревают в близких отношениях. Они регулярно появляются вместе на публичных мероприятиях, путешествуют, проводят много времени в компании друг друга и охотно делятся совместными кадрами в соцсетях. Впрочем, официально ни один из них до сих пор не подтверждал романтических отношений.

В комментарии для "РБК-Украина" Таня Ли решила приоткрыть завесу над личной жизнью, хотя и не дала прямого ответа на вопрос о романе с Фешаком.

Реклама

«Вместе мы ведущие на радио», — коротко отметила знаменитость.

Таня Ли, Тина Завадская, Евгений Фешак

Впрочем, когда речь зашла о возможном разоблачении отношений в будущем, ведущая уже не была такой категоричной. Более того, ее слова лишь подогрели интерес поклонников. Своим ответом радиоведущая фактически не опровергла слухи, из-за чего поклонники получили еще больше оснований для обсуждений.

«Все может быть в этой жизни. Никогда не говори никогда», — загадочно прокомментировала Таня Ли.

Напомним, слухи о романе Тани Ли и Евгения Фешака появились еще в прошлом году. Именно тогда продюсер уже был как год разведен и делился пикантными фото полуобнаженной коллеги у себя в гостиничном номере. Несмотря на это, ни один из пары пока не спешит официально расставлять все точки над «і», оставляя поклонникам пространство для догадок.

Реклама

Новости партнеров