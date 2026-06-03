Скандал между Польшей и Украиной: Дуда шокировал заявлением об ордене Зеленского

Дуда об ордене Зеленского / © Associated Press

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Экс-президент Польши Анджей Дуда высказался о возможном пересмотре награды президента Украины Владимира Зеленского. Ранее экс-президент воздерживался от публичных заявлений, после того как Кароль Навроцкий объявил о намерении инициировать процедуру лишения Зеленского Ордена Белого Орла.

Об этом пишет польское издание Onet.

Дуда о лишении Зеленского польского ордена

Инициатива Навроцкого появилась на фоне решения Владимира Зеленского назвать одно из подразделений украинских сил специальных операций в честь «Героев УПА». В Польше это вызвало резкую реакцию из-за исторических противоречий, связанных с событиями на Волыни 1943 года.

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Анджей Дуда, который вручил Зеленскому Ордену Белого Орла весной 2023 года и долго демонстрировал тесную поддержку Киева, прокомментировал вручение им Зеленскому Ордена Белого Орла:

«Владимир Зеленский получил Орден Белого Орла в другое время и в других условиях. Теперь они изменились, как и поведение Владимира Зеленского», — заявил Дуда.

Он добавил, что решение о лишении Зеленского ордена будет принимать действующий президент Польши Кароль Навроцкий.

«Конечно, президент выслушает мнение капитулы и, несомненно, принимая решение, учтет все обстоятельства и факты. А они разные — не все помнятся, не все широко известны и не все заметны в нынешней атмосфере», — добавил Анджей Дуда.

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Заседание Капитула Ордена Белого Орла запланировано на 8 июня. В его состав, кроме президента Польши, войдут пять почетных членов: Михал Клейбер, Зофья Ромашевская, Адам Буяк, Войцех Рошковский и Бронислав Вильдштейн.

По законодательству лишить ордена можно только в двух случаях: если награду получили путем мошенничества или если поступки кавалера делают его недостойным такого отличия.

Однако даже при условии согласия Капитула и решения президента Навроцкого процедура имеет важный юридический нюанс. Согласно статье 144 Конституции Польши, решение об отмене награды требует обязательной контрассигнации премьер-министра.

Без подписи Дональда Туска указ не будет иметь юридической силы. Какую позицию займет глава правительства, пока неизвестно.

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Польские ультиматумы Украине: последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций «Север» ССО ВСУ почетное наименование «имени Героев УПА». Это решение, принятое для восстановления исторических традиций национальной армии и за образцовое выполнение задач, вызвало жесткую критику со стороны польских чиновников, в частности президента Польши Кароля Навроцкого.

В ответ вице-спикер польского Сейма и лидер ультраправой партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак призвал заблокировать евроинтеграцию Украины, пока Киев не откажется от «культа преступников» и не разблокирует эксгумацию жертв Волынской трагедии.

Для увеличения давления политик предложил прекратить оплату систем Starlink для ВСУ и отказаться от совместного финансирования помощи Украине через ссуды, заявив, что нынешняя политика Варшавы вынуждает украинскую сторону игнорировать польскую позицию.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президентов обеих стран не ссориться из-за прошлого, отметив, что от таких исторических споров выиграет только третья сторона.

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Бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул орден «За заслуги» ІІ степени, которым его ранее наградил президент Владимир Зеленский за укрепление двусторонних отношений после начала полномасштабного вторжения России.

Дипломат заявил, что возвращает награду из-за отличия УПА и «пособника немецких нацистов». В то же время Цихоцкий подчеркнул, что его решение не меняет позиции по поддержке украинского народа. Он заверил, что и в дальнейшем будет поддерживать украинцев, борющихся против российской агрессии, а также выступающих против коррупции и искажения общей истории.

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