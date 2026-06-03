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В деловом наряде и с легкими локонами: принцесса София сходила на рабочую встречу
Шведская принцесса София приняла участие в важное встрече и поделилась снимками в Instagram.
Жена принца Карла Филиппа написала в их совместном аккаунте, что благодарна всем, кто принял участие во встрече с представителями социальных сетей.
Сегодня @prinsparetsstiftelse пригласили на встречу молодых людей и представителей крупнейших социальных сетей. Вместе мы обсудили, как цифровой мир может вдохновлять, способствовать творчеству и обучению, оставаясь при этом безопасным и защищенным местом для молодежи. Мы с нетерпением ждем продолжения этого важного диалога!», - написала принцесса.
София была одета в светлый топ от Arakii, который был с ассиметричной накидкой и сочетала его с черными брюками. Волосы принцессы были распущены и накручены легкими волнами. На запястье она носила часы и браслет, а макияж сделала легкий дневной.
Несмотря на то, что принцесса растит четверых детей, а ее младшей дочери всего полтора года, София активно принимает участие в различных рабочих процессах с организациями, с которыми сотрудничает. А ее бывшая связь с покойным педофилом Джеффри Эпштейном не затмила репутацию принцессы.