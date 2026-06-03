Приянка Чопра в черном купальнике отдохнула у бассейна

Приянка Чопра / © Associated Press

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43-летняя индийская актриса, модель и «Мисс мира-2000» — Приянка Чопра — опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха в городе Хайдарабаде, что в Индии. Она загорала и плавала в бассейне.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Звезда позировала в черном слитном купальнике с V-образным вырезом. «Воскресенье прошло отлично… теперь лето, я уже иду!» — написала Приянка под фото.

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Приянка Чопра / © Instagram Приянки Чопры

Отметим, после победы на конкурсе «Мисс Мира» в 2000 году Чопра дебютировала в кино в 2002 году. Стремительно стала ведущей актрисой в Индии. Стала первой южноазиатской актрисой, получившей главную роль в американском телесериале — сыграла Алекс Парриш в триллере «Куантико».

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Интересно, что Приянка никогда не мечтала об актерстве или моделинге. В детстве она серьезно планировала связать свою жизнь с наукой и технологиями — девушка хотела стать инженером программного обеспечения или криминальным психологом.

Ранее, напомним, Приянка Чопра сияла в белом платье, которое сшили из винтажной ткани. Процесс создания наряда занял более шести недель, а изготавливали его опытные вышивальщики.

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