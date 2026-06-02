Родившаяся в катастрофе: ученые раскрыли апокалиптическую историю библейской реки

Евфрат упоминается в Библии как одна из водных артерий Эдемского сада / © Reuters

Река Евфрат протяженностью 3058 километров известна по Книге Бытия как одна из четырех священных рек , текущих через райский сад Адама и Евы, и как колыбель древнейших империй человечества, однако ее точное геологическое происхождение десятилетиями оставалось загадкой для экспертов.

О том, как международная группа исследователей смогла реконструировать тайное прошлое этой водной артерии, пишет Daily Star.

Рождение легендарного Евфрата из-за слияния двух гигантов

Чтобы раскрыть тайну, которая миллионы лет скрывалась под слоями древнего ила, ученые использовали комплекс современных технологий:

сейсмическую визуализацию и спутниковое отслеживание;

геологическое картирование территории;

анализ глубоководных отложений, приподнятых со дна Средиземного моря.

Анализ показал, что ранее по территории современных Турции и Сирии протекали две абсолютно независимые мегареки — Палео-Карасу и Палео-Мурат. Палео-Мурат образовалась более 16,5 миллионов лет назад, а Палео-Карасу — между 8,6 и 5,9 миллионов лет назад. Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, полностью опровергает старые теории о том, что Евфрат изначально был единичным ручьем, который впадал в Средиземное море, турецкие озера или терялся на Аравийском полуострове.

Апокалиптическое событие и формирование современной реки

Приблизительно 5,3 миллиона лет назад на планете произошла катастрофа: проход между Атлантическим океаном и Средиземным морем у современного Гибралтара забился, что привело к фактическому высыханию Средиземного моря. Уровень воды упал более чем на милю, из-за чего реки по всему миру начали бурно врезаться глубоко в землю, а смещение тектонических плит наклонило ландшафт и повлекло за собой переполнение горных озер.

Эти гигантские мегапаводки оставили после себя огромные шрамы из обломков пород, известные в геологии как:

отложение Хандере и Нахр-Менаше в регионе;

конус выноса «Эосахаби» у побережья Ливии, который образовался в результате подобного феномена.

Миллионы лет шлифовки тектонических плит наконец направили Палео-Мурат и Палео-Карасу на курс столкновения. Когда они наконец-то объединились около 1,6 миллиона лет назад, изменив свое направление, родился современный Евфрат. Именно он впоследствии создал «Плодородный полумесяц» — оазис в жаркой пустыне, который 6000 лет назад дал толчок расцвету первых супердержав человечества, таких как шумеры и ассирийцы.

Напомним, одна из самых известных рек Ближнего Востока стремительно теряет воду. Именно Евфрат в библейских текстах называют рекой, высыхание которой будет предшествовать Армагеддону .

