Зеленский предупредил о массированном ударе РФ: что известно об угрозе
Владимир Зеленский предупредил об угрозе нового массированного обстрела Украины в ближайшую ночь.
Российские войска могут нанести новый массированный удар по территории Украины в ближайшую ночь.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки.
Также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и серьезно отнестись к предупреждениям об опасности.
«Мы знаем от разведки, что массированный удар может быть и в эту ночь. Пожалуйста, очень вас прошу, обращайте внимание на тревогу», — заявил Зеленский.
Напомним, в результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксировано попадание в восьми районах, где горят жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично перекрыли движение транспорта.
Ранее Зеленский заявил о планах РФ заблокировать стратегические контакты Украины с Молдовой и странами Ближнего Востока.
Также мы писали, что Владимир Путин накануне массированного удара по Украине несколько дней публично угрожал атакой. Основной удар 2 июня пришелся на Киев, где враг применил ракеты разных типов. Николай Маломуж объяснил, какую стратегическую цель преследовал Путин.