Зеленський попередив про масований удар РФ: що відомо про загрозу

Російські війська можуть завдати нового масованого удару по території України найближчої ночі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на дані української розвідки.

Також він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та серйозно поставитися до попереджень про небезпеку.

«Ми знаємо від розвідки, що масований удар може бути й цієї ночі. Будь ласка, дуже вас прошу, звертайте увагу на тривогу», — заявив президент.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу столиці 2 червня зафіксовано влучання у восьми районах, де палають житлові будинки, пошкоджено приватну клініку, а вулиці міста затягнуло густим димом і частково було перекрито рух транспорту.

Раніше Зеленський заявив про плани РФ заблокувати стратегічні контакти України з Молдовою та країнами Близького Сходу.

Також ми писали, Володимир Путін напередодні масованого удару по Україні кілька днів публічно погрожував атакою. Основний удар 2 червня припав на Київ, де ворог застосував ракети різних типів. Микола Маломуж пояснив, яку стратегічну мету переслідував Путін.

