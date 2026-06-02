Розгромна перемога: збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026

Збірна України з мініфутболу / facebook.com/ukraineminifootball

Збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026, яке відбувається у словацькій Братиславі.

В 1/4 фіналу чемпіонату Європи "синьо-жовті" розгромно перемогли команду Грузії з рахунком 4:0 .

Рахунок у матчі на 12-й хвилині відкрив Михайло Грицина. На 20-й хвилині Грицина оформив дубль, збільшивши перевагу українців.

Після перерви Грицина оформив хет-трик, а крапку в цьому поєдинку ударом зі штрафного поставив Олександр Колесников.

Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" вперше в історії вийшли до півфіналу чемпіонату Європи та вже гарантували собі щонайменше бронзові медалі.

У півфіналі суперником збірної України стане Угорщина, яка у чвертьфіналі розгромила Болгарію (4:0). Матч відбудеться 3 червня, початок — о 20:15 за київським часом.

Ще два матчі 1/4 фіналу відбудуться пізніше: Румунія — Сербія та Чехія — Азербайджан.

Зазначимо, що на груповому етапі збірна України (7 очок) посіла перше місце у квартеті C, обігравши Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зігравши внічию із Сербією (1:1). В 1/8 фіналу підопічні Олександра Бондаря перемогли Португалію (3:1).

