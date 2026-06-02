Розгромна перемога: збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026
У чвертьфіналі "синьо-жовті" розгромили Грузію та вперше в історії пробились до півфіналу чемпіонату Європи.
Збірна України з мініфутболу вийшла до півфіналу Євро-2026, яке відбувається у словацькій Братиславі.
В 1/4 фіналу чемпіонату Європи "синьо-жовті" розгромно перемогли команду Грузії з рахунком 4:0.
Рахунок у матчі на 12-й хвилині відкрив Михайло Грицина. На 20-й хвилині Грицина оформив дубль, збільшивши перевагу українців.
Після перерви Грицина оформив хет-трик, а крапку в цьому поєдинку ударом зі штрафного поставив Олександр Колесников.
Завдяки цій перемозі "синьо-жовті" вперше в історії вийшли до півфіналу чемпіонату Європи та вже гарантували собі щонайменше бронзові медалі.
У півфіналі суперником збірної України стане Угорщина, яка у чвертьфіналі розгромила Болгарію (4:0). Матч відбудеться 3 червня, початок — о 20:15 за київським часом.
Ще два матчі 1/4 фіналу відбудуться пізніше: Румунія — Сербія та Чехія — Азербайджан.
Зазначимо, що на груповому етапі збірна України (7 очок) посіла перше місце у квартеті C, обігравши Бельгію (4:0) та Туреччину (3:2), а також зігравши внічию із Сербією (1:1). В 1/8 фіналу підопічні Олександра Бондаря перемогли Португалію (3:1).
