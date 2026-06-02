Частина Києва без світла після атаки РФ, вгатили по енергооб’єкту: що відомо

У ніч проти 2 червня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по Україні. Внаслідок ударів по енергетичних об’єктах частина споживачів у Києві та низці областей тимчасово залишилася без електропостачання.

Про це повідомили в Міненерго.

За даними відомства, знеструмлення зафіксовані у столиці, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено виробничий майданчик та інфраструктуру енергетичного підприємства. Двоє енергетиків дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім абонентам. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також російські війська атакували об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. За попередніми даними, працівники не постраждали. На місцях працюють рятувальники та оперативні служби.

У Міненерго зазначили, що застосування обмежень електропостачання сьогодні не прогнозується. Водночас українців просять стежити за інформацією на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Споживачам радять перенести активне використання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, українців просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.

Масований обстріл України: що відомо

Вночі проти 2 червня армія Російської Федерації здійснила комбінований удар по Україні. Росіяни застосували 729 засобів повітряного нападу: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів.

Унаслідок масованого обстрілу столиці зафіксовано влучання у восьми районах, де палають житлові будинки, пошкоджено приватну клініку, а вулиці міста затягнуло густим димом і частково перекрили для транспорту. Станом на ранок у столиці відомо про чотирьох загиблих та понад 60 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

Окрім того, зранку, після 07:00, знову було оголошено повітярну тривогу, яка охопила майже всі області, окірм п’яти на заході. У Києві знову сталися потужні вибухи. За даними моніторів, росіяни запустили дві ракети «Циркон».

