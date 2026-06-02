"Ракета прилетела сзади, когда мама с детьми бежала в укрытие": подробности трагедии в Киеве

Россияне убили ракетой мать двух маленьких мальчиков / © ТСН

Реклама

Во время российской ракетно-дроновой атаки по Киеву в ночь на 2 июня погибла, в том числе, и мать двух маленьких мальчиков, которая вместе с ними бежала в укрытие в Шевченковском районе столицы.

Как выяснил ТСН.ua, речь идет о 29-летней Веронике Ч.

«Наша любимая племянница была светлым, добрым и искренним человеком. Ее улыбка согревала сердца, она умела дарить тепло, поддержку и радость даже в чрезвычайные моменты. Мы любили ее за доброту, отзывчивость и большое сердце. Она оставила множество теплых воспоминаний, которые всегда будут жить в наших сердцах. Невозможно смириться с тем, что ее больше нет рядом. Ее уход стал большой болью для всей семьи. Но память о ее смехе, ее любви и доброй душе останется с нами навсегда», — рассказала в комментарии для ТСН.ua родственница убитой женщины Анжела, которая находится рядом с одним из сыновей Вероники и которому врачи сделали операцию.

Реклама

Погибшая 29-летняя Вероника Ч. / Фото предоставлено Н. Биляченко

Как добавил в комментарии для ТСН.ua еще один родственник погибшей Вероники, Никита Биляченко, во время обстрела Киева эта женщина побежала в укрытие, как это делала всегда.

Дата публикации 11:37, 02.06.26 Количество просмотров 61 "Такого не было 5 лет. Земля дрожала"! Очевидцы об адской ночи в Киеве

«Все произошло, когда они бежали в укрытие. Позади них прилетела ракета. Одного из сыновей Вероники какая-то женщина (в момент обстрела, возле укрытия) забрала в укрытие. Слава Богу, не оставили на улице самого. У него остался синяк. Младшему мальчику сделали операцию», — говорит мужчина.

Одно из последствий российского обстрела Киева 2 июня / Фото: Facebook-страница Roman Lansky

По его словам, эта семья всегда ходила в укрытие во время обстрелов.

К этому он добавляет, что дети (старшему почти 5 лет, младшему — почти 3 годика) еще не знают о том, что их мамы уже нет.

Реклама

«Постараемся потихоньку доносить до них это. Сразу сказать об этом мы не в силах», — говорит родственник погибшей.

Непосредственно о погибшей Веронике он говорит, что она была очень хорошей мамой для своих детей.

«Всегда переживала, всегда берегла их. Была очень хорошим человеком, всегда старалась помочь, если у кого-то была беда. Работала стилистом, мастером маникюра», — уточнил он.

Массированная атака: когда безопасно бежать в укрытие

В свою очередь эксперт по безопасности Игорь Молодан говорит, что в нынешних условиях, учитывая, что часто предупреждения о взлете российских самолетов, носителей крылатых ракет, появляются примерно за полтора-два часа до обстрела, следует заранее идти в укрытие.

Реклама

«Оккупанты больше всего обстреливают Харьков, Запорожье, Днепр, Киев, поэтому люди должны хотя бы отслеживать информацию об обстреле. Мы знаем о предполагаемом обстреле за два-три часа. Каждый может решить, что делать. Конечно, нужно идти в укрытие, теперь такая война, что люди часто знают заранее, что может быть. Разведка работает. Конечно, бывают и такие обстрелы, когда не успевают включить систему оповещения. Но предупреждение об обстреле есть, что самолеты в такое-то время могут быть на пусковых позициях», — говорит он.

Напомним, ранее сообщалось о кровавом ударе по Киеву. В результате массированного обстрела столицы 2 июня зафиксированы попадания в восьми районах, где горели жилые дома, повреждена частная клиника, а улицы города затянуло густым дымом и частично было перекрыто движение транспорта.

Новости партнеров