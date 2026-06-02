"Ракета прилетіла позаду, коли мама з дітьми бігла до укриття": подробиці трагедії в Києві

Росіяни вбили ракетою матір двох маленьких хлопчиків / © ТСН

Під час російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч проти 2 червня загинула, зокрема, й мати двох маленьких хлопчиків, яка бігла разом із ними до укриття в Шевченківському районі столиці.

Як з’ясував ТСН.ua, йдеться про 29-річну Вероніку Ч.

«Наша люба племінниця була світлою, доброю і щирою людиною. Її усмішка зігрівала серця, вона вміла дарувати тепло, підтримку та радість навіть у надзвичайні моменти. Ми любили її за доброту, чуйність і велике серце. Вона залишила по собі безліч теплих спогадів, які назавжди житимуть у наших серцях. Неможливо змиритися з тим, що її більше немає поруч. Її відхід став великим болем для всієї родини. Але пам’ять про її сміх, її любов і добру душу залишиться з нами назавжди», — розповіла в коментарі для ТСН.ua родичка вбитої жінки Анжела, яка наразі перебуває поруч з одним із синів Вероніки та якому лікарі зробили операцію.

Загибла 29-річна Вероніка Ч. / Фото надано М. Біляченко

Як додав у коментарі для ТСН.ua ще один родич загиблої Вероніки, Микита Біляченко, під час обстрілу Києва ця жінка побігла до укриття, як це робила завжди.

«Усе сталося, коли вони бігли до укриття. Позаду них прилетіла ракета. Одного з синів Вероніки якась жіночка (в момент обстрілу біля укриття) забрала до укриття. Слава Богу, не залишили на вулиці самого. У нього є синець. Молодшому хлопчикові зробили операцію», — каже чоловік.

Один з наслідків російського обстрілу Києва 2 червня / Фото: Facebook-сторінка Roman Lansky

За його словами, ця родина завжди ходила до укриття під час обстрілів.

До цього він додає, що діти (старшому майже 5 років, молодшому — майже 3 рочки) ще не знають про те, що їхньої мами вже немає.

«Будемо намагатися потихеньку доносити до них це. Одразу сказати про це ми не в змозі», — каже родич загиблої.

Безпосередньо про загиблу Вероніку він каже, що вона була дуже гарною мамою для своїх дітей.

«Завжди переживала, завжди берегла їх. Була дуже доброю людиною, завжди намагалася допомогти, якщо у когось була біда. Працювала стилісткою, майстринею манікюру», — уточнив він.

Масована атака: коли безпечно бігти до укриття

Своєю чергою експерт із безпеки Ігор Молодан каже, що в нинішніх умовах, зважаючи на те, що часто попередження про зліт російських літаків, носіїв крилатих ракет, з’являються приблизно за півтори-дві години до обстрілу, варто заздалегідь іти до укриття.

«Окупанти найбільше обстрілюють Харків, Запоріжжя, Дніпро, Київ, тому люди мають хоча б відслідковувати інформацію про обстріл. Ми знаємо про ймовірний обстріл за дві-три години. Кожен може вирішити, що робити. Звісно, що треба йти до укриття. Зараз така війна, що люди часто заздалегідь знають, що може бути. Розвідка працює. Звісно, бувають і такі обстріли, коли не встигають увімкнути систему оповіщення. Але попередження про обстріл є, що літаки в такий-то час можуть бути на пускових позиціях», — каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про кривавий удар по Києву. Внаслідок масованого обстрілу столиці 2 червня зафіксовано влучання у восьми районах, де палали житлові будинки, пошкоджено приватну клініку, а вулиці міста затягнуло густим димом і частково було перекрито рух транспорту.

