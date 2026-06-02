Мадяр назвав умову зустрічі із Зеленським: чого вимагає

Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським / © Associated Press

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на початку наступного тижня. Водночас він вимагає більших прав для угорської меншини на Закарпатті.

Про це пише угорське видання hvg.

За словами Мадяра, між Україною та Угорщиною тривають переговори на технічному рівні «щодо захисту прав угорської меншини». Поки що вони просуваються «дуже обнадійливо», і є сподівання, що їх можна буде завершити на технічному рівні цього тижня.

«Використання рідної мови в дитячому садку, школі, в адміністрації — це не зайва річ. Це основне право людини. Країна, яка хоче розпочати переговори про вступ до ЄС, повинна поважати ці права», — сказав наступник Орбана.

Угорський прем’єр додав, що «дуже оптимістично налаштований», що сторони «зможуть вирішити цю суперечку, яка триває вже понад 10 років». Також він запевнив, що «готовий відкрити новий розділ в українсько-угорських відносинах».

Крім того, Мадяр повторив, що Угорщина не надсилатиме солдатів чи зброю до України.

Раніше повідомлялося, що новий лідер Угорщини Петер Мадяр пішов шляхом Орбана у відносинах з Україною.

Нагадаємо, Мадяр сказав, що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити це питання, і ультимативно додав, що зустріч має бути проведена в Береговому на Закарпатті, де найбільша угорська меншина. В Офісі президента своєю чергою прокоментували ініціативу Петера Мадяра щодо зустрічі з Володимиром Зеленським на Закарпатті.

