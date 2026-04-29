Мадяр хоче зустрітися з Зеленським: що відповіли в Офісі президента

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський ще не затверджував графік офіційних заходів на червень, а формат потенційних переговорів із лідером угорської опозиції має визначатися через пряму комунікацію сторін.

Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин під час спілкування з медіа, пише NV.

Литвин зазначив, що наразі підтвердженого графіка глави держави на цей період немає. Радник також наголосив на процедурних аспектах організації подібних заходів, зауваживши: «двосторонні зустрічі узгоджуються у двосторонніх контактах».

Нагадаємо, раніше Петер Мадяр висловив ініціативу провести перші переговори з Володимиром Зеленським на території Закарпатської області.

За словами Мадяра, головною метою запланованого візиту є переведення дипломатичних відносин між Україною та Угорщиною на «нову основу». Мадяр прагне знайти компроміс у питаннях, що роками створювали напруженість між державами, зокрема щодо становища етнічних угорців на Закарпатті.

