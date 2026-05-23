Політика
188
Наступниця Сіярто зробила неоднозначну заяву про позицію Угорщини щодо енергоносіїв РФ

Угорщина заявила, що сама вирішуватиме питання російських енергоносіїв.

Аніта Орбан. / © Associated Press

Угорщина надалі ухвалюватиме рішення щодо енергетики, виходячи з інтересів власного народу.

Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в інтерв’ю Politico.

Коментуючи запитання про залежність Будапешта від енергоносіїв країни-агресорки Росії, то, наголосила Орбан, Будапешт зробить те, що найкраще для угорського народу.

«Ми хочемо країну, де в нас є вибір, де в нас є рішення, де ми можемо вільно ухвалювати рішення. Щодо диверсифікації енергетики, то нам потрібно створити енергетичний баланс, який буде найкращим для угорців з точки зору цін, доступності та сталого розвитку», — висловилася міністерка.

Як повідомлялося, раніше Орбан заявила, що Угорщина прагне рівноправних і прозорих відносин з Росією. З її слів, Будапешт відкидає будь-які кроки, що шкодять угорським інтересам. Водночас міністерка наголошує на тому, що політика Москви «створює загрозу безпеці Угорщини та Європи».

Нагадаємо, що уряд колишнього прем’єра і сам Віктор Орбан відкидав відмову від енергоносіїв Росії, пояснюючи це різними причинами. Зокрема тим, що нібито самі угорці постраждають від цього.

Ба більше — перед виборами він відкрито заступився за Росію. Орбан вимагав від керівництва ЄС відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки. Політик лякав європейців неминучим дефіцитом палива та стрімким зростанням цін на комунальні послуги.

