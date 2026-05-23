Чому в СРСР підлогу фарбували в коричневий колір: реальні причини радянської практики ремонту
У багатьох старих будинках, збудованих у часи СРСР, досі можна побачити характерну картину — дерев’яна підлога, пофарбована у насичений коричневий або червоно-бурий відтінок.
Такий інтер’єр, пишуть в OBOZ.ua, став справжнім символом радянського побуту. Але чому саме цей колір був настільки поширеним і чи був він випадковим вибором?
Насправді коричнева підлога в радянських квартирах з’явилася не через естетичні вподобання, а через поєднання технічних, економічних і практичних причин.
Основна причина — фарба ПФ-266 і її властивості
Головним матеріалом для покриття підлоги в СРСР була емаль ПФ-266 — одна з найпоширеніших фарб того часу.
Ця фарба мала важливу особливість: її базовий склад був темним і насиченим через алкідний лак. Отримати світлі відтінки було складно і дорого, адже для цього потрібно було додавати дефіцитні пігменти, зокрема діоксид титану.
Натомість коричневі та червоно-руді відтінки формувалися набагато простіше — з доступних компонентів на основі оксидів заліза. Тому саме цей колір став масовим і фактично стандартним у виробництві.
Економія та дефіцит матеріалів у СРСР
Ще один важливий фактор — загальний дефіцит якісних будівельних матеріалів.
У радянській економіці пріоритетом була масовість і дешевизна, а не різноманітність. Виробництво фарби у великій кількості одного універсального кольору дозволяло:
знизити собівартість продукції;
спростити технологію виробництва;
уникнути нестачі дорогих компонентів;
забезпечити масове будівництво житла.
Тому коричнева фарба стала своєрідним «універсальним стандартом» для житлових приміщень.
Практичність у повсякденному житті
Коричневий колір обрали не лише через економіку, а й через його практичні властивості.
Темна глянцева поверхня добре приховувала:
пил і бруд;
подряпини та потертості;
сліди від взуття;
невеликі дефекти деревини.
У реальних умовах радянських квартир, де прибирання не завжди було регулярним, це мало велике значення. Підлога довше виглядала «відносно чистою», навіть при активному використанні.
Захист дерев’яної основи
Найчастіше підлога в радянських квартирах була дерев’яною — з сосни або ялини.
Ці породи м’які, тому без захисту швидко зношувалися. Емаль ПФ-266 після висихання створювала щільну плівку, яка:
захищала дерево від вологи;
зменшувала зношення;
подовжувала термін служби підлоги;
спрощувала догляд.
Таким чином фарбування було не лише естетичним, а й захисним рішенням.
Вплив державних стандартів (ГОСТ)
У СРСР багато будівельних матеріалів регулювалися державними стандартами. Це означало, що:
використовувалися обмежені типи фарб;
колірні рішення були уніфікованими;
масове будівництво вимагало швидких і дешевих рішень.
Коричнева емаль стала фактичним стандартом, який застосовували по всій країні — від квартир до громадських будівель.
Чому цей колір став «візитівкою» епохи
У результаті поєднання всіх факторів — від хімічного складу фарби до економіки та побутових умов — сформувався характерний образ радянського житла.
Коричнева підлога стала:
символом масового житла;
ознакою радянського ремонту;
частиною архітектурної спадщини СРСР.
І навіть сьогодні, у старих квартирах, цей колір нагадує про особливості епохи, коли практичність завжди переважала над дизайном.
Коричневий колір підлоги в СРСР — це не дизайнерське рішення, а результат поєднання дефіциту, технологічних обмежень і прагнення до максимальної практичності.
Саме тому емаль ПФ-266 та її характерний відтінок стали невід’ємною частиною радянського побуту, який і сьогодні легко впізнати в старих будинках.