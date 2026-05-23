Чому в СРСР підлогу фарбували в коричневий колір: реальні причини радянської практики ремонту

Чому підлогу в СРСР фарбували в коричневий колір

Такий інтер’єр, пишуть в OBOZ.ua, став справжнім символом радянського побуту. Але чому саме цей колір був настільки поширеним і чи був він випадковим вибором?

Насправді коричнева підлога в радянських квартирах з’явилася не через естетичні вподобання, а через поєднання технічних, економічних і практичних причин.

Основна причина — фарба ПФ-266 і її властивості

Головним матеріалом для покриття підлоги в СРСР була емаль ПФ-266 — одна з найпоширеніших фарб того часу.

Ця фарба мала важливу особливість: її базовий склад був темним і насиченим через алкідний лак. Отримати світлі відтінки було складно і дорого, адже для цього потрібно було додавати дефіцитні пігменти, зокрема діоксид титану.

Натомість коричневі та червоно-руді відтінки формувалися набагато простіше — з доступних компонентів на основі оксидів заліза. Тому саме цей колір став масовим і фактично стандартним у виробництві.

Економія та дефіцит матеріалів у СРСР

Ще один важливий фактор — загальний дефіцит якісних будівельних матеріалів.

У радянській економіці пріоритетом була масовість і дешевизна, а не різноманітність. Виробництво фарби у великій кількості одного універсального кольору дозволяло:

знизити собівартість продукції;

спростити технологію виробництва;

уникнути нестачі дорогих компонентів;

забезпечити масове будівництво житла.

Тому коричнева фарба стала своєрідним «універсальним стандартом» для житлових приміщень.

Практичність у повсякденному житті

Коричневий колір обрали не лише через економіку, а й через його практичні властивості.

Темна глянцева поверхня добре приховувала:

пил і бруд;

подряпини та потертості;

сліди від взуття;

невеликі дефекти деревини.

У реальних умовах радянських квартир, де прибирання не завжди було регулярним, це мало велике значення. Підлога довше виглядала «відносно чистою», навіть при активному використанні.

Захист дерев’яної основи

Найчастіше підлога в радянських квартирах була дерев’яною — з сосни або ялини.

Ці породи м’які, тому без захисту швидко зношувалися. Емаль ПФ-266 після висихання створювала щільну плівку, яка:

захищала дерево від вологи;

зменшувала зношення;

подовжувала термін служби підлоги;

спрощувала догляд.

Таким чином фарбування було не лише естетичним, а й захисним рішенням.

Вплив державних стандартів (ГОСТ)

У СРСР багато будівельних матеріалів регулювалися державними стандартами. Це означало, що:

використовувалися обмежені типи фарб;

колірні рішення були уніфікованими;

масове будівництво вимагало швидких і дешевих рішень.

Коричнева емаль стала фактичним стандартом, який застосовували по всій країні — від квартир до громадських будівель.

Чому цей колір став «візитівкою» епохи

У результаті поєднання всіх факторів — від хімічного складу фарби до економіки та побутових умов — сформувався характерний образ радянського житла.

Коричнева підлога стала:

символом масового житла;

ознакою радянського ремонту;

частиною архітектурної спадщини СРСР.

І навіть сьогодні, у старих квартирах, цей колір нагадує про особливості епохи, коли практичність завжди переважала над дизайном.

Коричневий колір підлоги в СРСР — це не дизайнерське рішення, а результат поєднання дефіциту, технологічних обмежень і прагнення до максимальної практичності.

Саме тому емаль ПФ-266 та її характерний відтінок стали невід’ємною частиною радянського побуту, який і сьогодні легко впізнати в старих будинках.

