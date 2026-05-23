Шапочка для душу може бути кориснішою, ніж здається: несподівані лайфгаки від стюардеси

Шапочка для душу.

Звичайна шапочка для душу, яку часто залишають у готельних номерах серед безкоштовних засобів, може стати несподівано корисною під час подорожі. Стюардеса з Нідерландів Естер Стуррус поділилася кількома способами її використання.

Про це повідомило видання Express.

У своєму TikTok бортпровідниця розповіла, що шапочка для душу може допомогти зробити перебування в готелі комфортнішим і гігієнічнішим. Один із її головних лайфхаків — одягати шапочку на пульт дистанційного керування від телевізора. Пульти часто бувають брудними, тому такий спосіб допомагає уникнути зайвого контакту з поверхнею.

Ще одна порада стосується душу у готельному номері. Естер Стуррус зазначила, що шапочка може допомогти впоратися з неприємним крапанням води вночі. Також вона рекомендує використовувати її під час пакування валізи — надягати на підошви взуття, щоб не забруднити речі.

Поради швидко зацікавили користувачів соцмереж. У коментарях люди писали, що раніше не замислювалися над таким використанням шапочок для душу та називали ідеї корисними для подорожей.

Фахівці з подорожей зі StyleDegree також звернули увагу на додаткові способи використання цього готельного аксесуара. Зокрема, шапочку можна натягнути на миску із залишками їжі та використати як тимчасову кришку, щоб захистити продукти від мух.

Крім того, шапочки для душу радять брати із собою на пляж або в дорогу для захисту речей від вологи. Вони також можуть допомогти уникнути протікання рідин у валізі, захистити телефон під час негоди або тимчасово замінити плавальну шапочку.

Колишня працівниця готелю Дебора пояснила на платформі Quora, чому шапочки для душу взагалі стали стандартним аксесуаром у готельних номерах. За її словами, раніше люди мили голову рідше, тому наявність шапочки вважалася звичною послугою для гостей.

Вона зазначила, що багато людей хотіли приймати душ, не намочивши волосся, особливо якщо мали укладку або зачіску, яку хотіли зберегти довше. Саме тому готелі роками залишали шапочки серед безкоштовних засобів гігієни.

Сьогодні частина готелів більше не кладе їх у номери автоматично, однак у багатьох закладах вони все ще доступні на прохання гостей.

