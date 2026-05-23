Шапочка для душа может быть полезнее, чем кажется: неожиданные лайфхаки от стюардессы

Обычная шапочка для душа, которую часто оставляют в гостиничных номерах среди бесплатных средств, может стать неожиданно полезной во время путешествия. Стюардесса из Нидерландов Эстер Стуррус поделилась несколькими способами ее использования.

Об этом сообщило издание Express.

В своем TikTok бортпроводница рассказала, что шапочка для душа может помочь сделать пребывание в отеле более комфортным и гигиеничным. Один из ее главных лайфхаков — надевать шапочку на пульт дистанционного управления от телевизора. Пульты часто бывают грязными, поэтому такой способ помогает избежать лишнего контакта с поверхностью.

Еще один совет касается душа в гостиничном номере. Эстер Стуррус отметила, что шапочка может помочь справиться с неприятным капанием воды ночью. Также она рекомендует использовать ее во время упаковки чемодана — надевать на подошвы обуви, чтобы не испачкать вещи.

Советы быстро заинтересовали пользователей соцсетей. В комментариях люди писали, что раньше не задумывались над таким использованием шапочек для душа и называли идеи полезными для путешествий.

Специалисты по путешествиям из StyleDegree также обратили внимание на дополнительные способы использования этого гостиничного аксессуара. В частности, шапочку можно натянуть на миску с остатками пищи и использовать как временную крышку, чтобы защитить продукты от мух.

Кроме того, шапочки для душа советуют брать с собой на пляж или в дорогу для защиты вещей от влаги. Они также могут помочь избежать протекания жидкостей в чемодане, защитить телефон во время непогоды или временно заменить плавательную шапочку.

Бывшая работница отеля Дебора объяснила на платформе Quora, почему шапочки для душа вообще стали стандартным аксессуаром в гостиничных номерах. По ее словам, раньше люди мыли голову реже, поэтому наличие шапочки считалось привычной услугой для гостей.

Она отметила, что многие люди хотели принимать душ, не намочив волосы, особенно если имели укладку или прическу, которую хотели сохранить дольше. Именно поэтому отели годами оставляли шапочки среди бесплатных средств гигиены.

Сегодня часть отелей больше не кладет их в номера автоматически, однако во многих заведениях они все еще доступны по просьбе гостей.

