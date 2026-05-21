Эти действия в самолете могут задержать вылет: бортпроводники назвали главные ошибки

Самолет / © Pixabay

Реклама

Пассажиры часто даже не замечают, что некоторые их действия во время посадки создают проблемы для экипажа и задерживают вылет самолета. Бортпроводники говорят, что больше всего трудностей возникает из-за самовольной смены мест, хаоса с ручной кладью и очереди в туалет уже после посадки на борт.

Об этом рассказали бывший бортпроводник US Airways и Virgin America Бобби Лори и стюардесса крупной американской авиакомпании Келси Роджерс в комментарии с изданием Travel + Leisure.

Одной из самых распространенных проблем во время посадки бортпроводники называют попытки пассажиров поменяться местами прямо в проходе самолета. Часто люди хотят сесть ближе к своим спутникам, выбрать место у окна или передвинуться дальше от туалета. Однако такие договоренности замедляют посадку, ведь пассажиры задерживаются в проходе и создают очереди.

Реклама

Кроме того, после завершения посадки некоторые путешественники пытаются самостоятельно пересаживаться на пустые места в других рядах. По словам Бобби Лори, экипаж всегда видит такие перемещения, поскольку работники имеют информацию о рассадке пассажиров и местах, за которые было доплачено.

Он пояснил, что проблема заключается не только в правилах авиакомпаний. На небольших самолетах распределение пассажиров может влиять на вес и баланс судна.

Еще одна причина задержек — ручная кладь. Из-за платного зарегистрированного багажа все больше людей путешествуют только с чемоданами в салоне. В результате верхние полки быстро переполняются.

Келси Роджерс рассказала, что пассажиры часто самостоятельно передвигают чужие сумки или ставят чемоданы боком, из-за чего багажные полки не могут нормально закрыться. При этом люди нередко даже не проверяют, закрывается ли отсек после их манипуляций.

Реклама

Бортпроводница отметила, что экипаж всегда готов помочь с размещением вещей, поэтому не стоит трогать чужой багаж. Она также обратила внимание на еще одну распространенную ситуацию — когда пассажиры останавливаются прямо в проходе, чтобы переложить вещи, достать наушники, ноутбук или перекус. Из-за этого посадка замедляется.

Отдельно бортпроводники вспомнили о пассажирах, которые решают воспользоваться туалетом уже после посадки в самолет. По словам Лори, такая ситуация часто создает пробки в салоне, особенно когда часть экипажа еще занимается подготовкой самолета к взлету или кейтерингом.

Келси Роджерс признала, что понимает пассажиров, ведь многие люди испытывают потребность пойти в туалет именно после посадки на борт. В то же время она посоветовала делать это еще в терминале до закрытия выхода на посадку, если есть такая возможность.

Также экипаж просит пассажиров заранее позаботиться о воде или напитках. По словам Лори, просьбы принести воду перед самым взлетом могут затягивать подготовку салона, ведь после этого бортпроводникам приходится еще и собирать использованные стаканчики и мусор.

Реклама

Напомним, нарушение правил поведения в салоне самолета может стоить пассажиру полета. Эксперты назвали семь самых распространенных причин, по которым людей снимают с рейсов.

Новости партнеров