Эти действия в самолете могут задержать вылет: бортпроводники назвали главные ошибки
Бортпроводники назвали привычки пассажиров, которые чаще всего создают проблемы во время посадки. Некоторые действия путешественников могут даже задержать вылет самолета.
Пассажиры часто даже не замечают, что некоторые их действия во время посадки создают проблемы для экипажа и задерживают вылет самолета. Бортпроводники говорят, что больше всего трудностей возникает из-за самовольной смены мест, хаоса с ручной кладью и очереди в туалет уже после посадки на борт.
Об этом рассказали бывший бортпроводник US Airways и Virgin America Бобби Лори и стюардесса крупной американской авиакомпании Келси Роджерс в комментарии с изданием Travel + Leisure.
Одной из самых распространенных проблем во время посадки бортпроводники называют попытки пассажиров поменяться местами прямо в проходе самолета. Часто люди хотят сесть ближе к своим спутникам, выбрать место у окна или передвинуться дальше от туалета. Однако такие договоренности замедляют посадку, ведь пассажиры задерживаются в проходе и создают очереди.
Кроме того, после завершения посадки некоторые путешественники пытаются самостоятельно пересаживаться на пустые места в других рядах. По словам Бобби Лори, экипаж всегда видит такие перемещения, поскольку работники имеют информацию о рассадке пассажиров и местах, за которые было доплачено.
Он пояснил, что проблема заключается не только в правилах авиакомпаний. На небольших самолетах распределение пассажиров может влиять на вес и баланс судна.
Еще одна причина задержек — ручная кладь. Из-за платного зарегистрированного багажа все больше людей путешествуют только с чемоданами в салоне. В результате верхние полки быстро переполняются.
Келси Роджерс рассказала, что пассажиры часто самостоятельно передвигают чужие сумки или ставят чемоданы боком, из-за чего багажные полки не могут нормально закрыться. При этом люди нередко даже не проверяют, закрывается ли отсек после их манипуляций.
Бортпроводница отметила, что экипаж всегда готов помочь с размещением вещей, поэтому не стоит трогать чужой багаж. Она также обратила внимание на еще одну распространенную ситуацию — когда пассажиры останавливаются прямо в проходе, чтобы переложить вещи, достать наушники, ноутбук или перекус. Из-за этого посадка замедляется.
Отдельно бортпроводники вспомнили о пассажирах, которые решают воспользоваться туалетом уже после посадки в самолет. По словам Лори, такая ситуация часто создает пробки в салоне, особенно когда часть экипажа еще занимается подготовкой самолета к взлету или кейтерингом.
Келси Роджерс признала, что понимает пассажиров, ведь многие люди испытывают потребность пойти в туалет именно после посадки на борт. В то же время она посоветовала делать это еще в терминале до закрытия выхода на посадку, если есть такая возможность.
Также экипаж просит пассажиров заранее позаботиться о воде или напитках. По словам Лори, просьбы принести воду перед самым взлетом могут затягивать подготовку салона, ведь после этого бортпроводникам приходится еще и собирать использованные стаканчики и мусор.
Напомним, нарушение правил поведения в салоне самолета может стоить пассажиру полета.