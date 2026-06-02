Археологи открыли гигантский подземный тоннель возле Иерусалима: его тайна до сих пор не раскрыта

Древний туннель, обнаруженный в Иерусалиме. Фото: IAA

Во время археологических раскопок в Иерусалиме ученые обнаружили необычный подземный тоннель, который стал настоящей загадкой для исследователей. Находку сделали вблизи кибуца Рамат-Рахель во время подготовительных работ перед строительством нового жилого района.

Об этом сообщило Управление древностей Израиля.

Археологи сообщили, что сначала обнаружили в скалистой местности естественную карстовую полость. Дальнейшие исследования показали, что она является частью значительно большего подземного сооружения — вырубленного в скале тоннеля длиной примерно 50 метров. Часть тоннеля остается засыпанной из-за обвалов, поэтому его полные размеры и истинное назначение пока установить не удалось.

К подземному комплексу вели лестницы, которые спускались к специально прорезанному входу. Внутри сооружение было заполнено слоями грунта, которые накапливались там на протяжении очень длительного времени.

Во время расчистки объекта археологи выяснили, что в отдельных местах высота тоннеля достигает около пяти метров, а ширина — трех. Ученые отмечают: создание такого сооружения требовало значительных ресурсов, тщательной организации работ и немалых усилий.

В то же время главная загадка остается неразгаданной — с какой целью был проложен этот тоннель.

Одной из первых версий было предположение, что сооружение могло принадлежать к древней системе водоснабжения или использоваться для поиска воды. Однако от этой гипотезы отказались. На стенах нет следов штукатурки, характерной для водных объектов, а геологи не знают о наличии в этом районе подземных водоносных горизонтов. Кроме того, исследователи не обнаружили никаких признаков длительного воздействия воды.

Специалисты также рассматривали вариант сельскохозяйственного или производственного использования тоннеля. Однако из-за масштаба сооружения и отсутствия похожих объектов поблизости такое объяснение считают маловероятным.

Сейчас самой убедительной выглядит версия о добыче меловых пород. По предположению археологов, тоннель могли проложить для доступа к слою мела, который использовали в строительстве или для обжига извести. На это указывают обломки породы на полу и вертикальная шахта в потолке, которая, вероятно, служила для вентиляции.

Впрочем, окончательных доказательств в пользу этой теории пока нет. Не исключено, что строительство так и не завершили, а истинное назначение объекта останется неизвестным.

Отдельным вопросом остается и возраст сооружения. Во время раскопок не удалось найти артефактов или других предметов, которые позволили бы точно его датировать. В то же время тоннель расположен в нескольких сотнях метров от двух важных археологических памятников — общественного здания времен Первого Храма в районе Арнона и комплекса Тель-Рамат-Рахель, где обнаружены следы поселений от железного века до исламского периода.

В будущем необычную находку планируют сделать частью археологического парка, создание которого предусматривает Земельное управление Израиля.

