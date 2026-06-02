Фото сбитого дрона обернулось еще одной трагедией в крупном областном центре

Обломки сбитого дрона «Шахед» в Харькове

Реклама

В Слободском районе Харькова 2 июня 30-летний мужчина получил тяжелые ранения, пытаясь осмотреть сбитый беспилотник. Боевая часть «Шахеда» сдетонировала именно тогда, когда очевидец подошел сделать фото.

Об этом рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, сообщает «Суспильне Харкив».

По его словам, над Слободским районом Харькова силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник типа «Шахед».

Реклама

«Силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник типа „Шахед“ над Слободским районом Харькова. Дрон упал на открытую территорию, не нанес никаких повреждений окружающим и имуществу», — рассказал Гладких.

Позже к месту падения беспилотника подошел мужчина, который стал свидетелем его сбивания.

«Подошел к нему посмотреть, как он выглядит, непонятно по каким причинам. В это время произошла детонация боевой части, человек получил тяжелые травмы«, — сообщил директор департамента чрезвычайных ситуаций.

Пострадавшего доставили в больницу, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Реклама

«Призываем всех харьковчан ни в коем случае не подходить к обломкам, не подходить к сбитым боевым частям. Сразу сообщать по номерам 101, 112 или 102 при обнаружении опасных предметов. Специалисты приедут, взрывотехники отработают и разминируют», — подчеркнул Гладких.

Место детонации «Шахеда» и ранения мужчины в Харькове

Очевидец по имени Сергей рассказал, что сбитый украинскими военными дрон упал на пустырь неподалеку гоночной трассы. По его словам, пострадавший подошел ближе, чтобы сделать фото.

«Был сбит дрон, падал вниз. Когда упал, я вышел, кричу ему: „Отойди оттуда“. Он говорит, что тот (беспилотник — ред.) взорвался в воздухе. Ну, вроде да, был взрыв сверху. А когда он на бугор вышел, начал фотографировать, оказался взрыв здесь. Ключица разорвана и бедро. В тяжелом состоянии забрали, это врачи сказали», — рассказал мужчина.

Ранее глава ОВА Олег Синегубов информировал, что в результате падения БпЛА в Слободском районе травмировался 30-летний мужчина.

Реклама

Напомним, в ночь на 2 июня Харьков подвергся комбинированной российской атаке: из-за ударов 15 БпЛА и двумя ракетами по четырем районам города пострадали по меньшей мере 10 человек, в том числе один ребенок. Повреждены частные и многоквартирные дома, офисы, детсад и промышленные объекты.

Новости партнеров