Археологи відкрили гігантський підземний тунель біля Єрусалима: його таємниця досі не розкрита

Стародавній тунель, виявлений у Єрусалимі. Фото: IAA

Під час археологічних розкопок у Єрусалимі вчені виявили незвичний підземний тунель, який став справжньою загадкою для дослідників. Знахідку зробили поблизу кібуцу Рамат-Рахель під час підготовчих робіт перед будівництвом нового житлового району.

Про це повідомило Управління старожитностей Ізраїлю.

Археологи повідомили, що спершу виявили у скелястій місцевості природну карстову порожнину. Подальші дослідження показали, що вона є частиною значно більшої підземної споруди — вирубаного в скелі тунелю завдовжки приблизно 50 метрів. Частина тунелю залишається засипаною через обвали, тому його повні розміри та справжнє призначення поки що встановити не вдалося.

До підземного комплексу вели сходи, що спускалися до спеціально прорізаного входу. Усередині споруда була заповнена шарами ґрунту, які накопичувалися там упродовж дуже тривалого часу.

Під час розчищення об’єкта археологи з’ясували, що в окремих місцях висота тунелю сягає близько п’яти метрів, а ширина — трьох. Науковці наголошують: створення такої споруди потребувало значних ресурсів, ретельної організації робіт і чималих зусиль.

Водночас головна загадка залишається нерозгаданою — з якою метою був прокладений цей тунель.

Однією з перших версій було припущення, що споруда могла належати до давньої системи водопостачання або використовуватися для пошуку води. Однак від цієї гіпотези відмовилися. На стінах немає слідів штукатурки, характерної для водних об’єктів, а геологи не знають про наявність у цьому районі підземних водоносних горизонтів. Крім того, дослідники не виявили жодних ознак тривалого впливу води.

Фахівці також розглядали варіант сільськогосподарського чи виробничого використання тунелю. Проте через масштаб споруди та відсутність схожих об’єктів поблизу таке пояснення вважають малоймовірним.

Наразі найпереконливішою виглядає версія про видобуток крейдяних порід. За припущенням археологів, тунель могли прокласти для доступу до шару крейди, яку використовували в будівництві або для випалювання вапна. На це вказують уламки породи на підлозі та вертикальна шахта в стелі, яка, ймовірно, слугувала для вентиляції.

Втім, остаточних доказів на користь цієї теорії поки немає. Не виключено, що будівництво так і не завершили, а справжнє призначення об’єкта залишиться невідомим.

Окремим питанням залишається і вік споруди. Під час розкопок не вдалося знайти артефактів або інших предметів, які дозволили б точно її датувати. Водночас тунель розташований за кілька сотень метрів від двох важливих археологічних пам’яток — громадської будівлі часів Першого Храму в районі Арнона та комплексу Тель-Рамат-Рахель, де виявлено сліди поселень від залізного віку до ісламського періоду.

У майбутньому незвичну знахідку планують зробити частиною археологічного парку, створення якого передбачає Земельне управління Ізраїлю.

