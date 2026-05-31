Анализ ДНК Бетховена открыл неожиданную тайну его предков

Людвиг ван Бетховен

Спустя почти два века после смерти выдающегося немецкого композитора Людвига ван Бетховена ученые попытались раскрыть причины его многочисленных болезней с помощью анализа ДНК. Однако исследование принесло не только новые данные о состоянии здоровья музыканта, но и неожиданное открытие о его родословной.

Об этом пишет издание Science Alert.

Как отмечает издание, одной из главных целей исследования было выяснить причины прогрессирующей потери слуха, которая началась у Бетховена еще в молодом возрасте и в конце концов привела к почти полной глухоте.

Для этого международная группа ученых проанализировала несколько образцов волос, подлинность которых удалось подтвердить. Исследователи надеялись найти генетические причины заболеваний композитора, который также много лет страдал от сильных болей в животе, хронических проблем с пищеварением и болезни печени.

Впрочем, окончательно объяснить ни потерю слуха, ни желудочно-кишечные расстройства Бетховена ученым так и не удалось.

Теория об отравлении свинцом

Ранее популярной была версия о том, что композитор мог умереть из-за отравления свинцом. В 2007 году исследователи обнаружили высокое содержание этого металла в пряди волос, которая считалась принадлежащей Бетховену.

Однако новый анализ показал неожиданный результат: эти волосы вообще не принадлежали композитору. Более того, выяснилось, что они принадлежали неизвестной женщине.

Таким образом одна из самых известных теорий о причинах смерти Бетховена фактически потеряла научную основу.

Наиболее вероятная причина смерти

По результатам генетического анализа нескольких прядей волос, подлинность которых удалось подтвердить с гораздо большей вероятностью, ученые обнаружили у Бетховена следы вируса гепатита B, а также наследственную предрасположенность к заболеваниям печени.

По мнению исследователей, именно сочетание этих факторов вместе с употреблением алкоголя могло существенно ухудшить состояние здоровья композитора и сыграть роль в его смерти в 1827 году в возрасте 56 лет.

В то же время ученые отмечают, что даже после проведенного исследования не могут с полной уверенностью назвать окончательную причину смерти художника.

Неожиданность в родословной композитора

Самым резонансным результатом исследования оказался не вопрос здоровья, а анализ Y-хромосомы Бетховена.

Сравнение генетического материала композитора с современными потомками его семьи по отцовской линии показало несоответствие. Это свидетельствует о том, что в одном из поколений между XVI и XVIII веками произошла внебрачная связь, в результате которой биологическое происхождение линии Бетховена изменилось.

По оценке исследователей, такое событие произошло где-то между рождением одного из предков композитора в Бельгии примерно в 1570-х годах и рождением самого Бетховена в 1770 году в немецком Бонне.

Ответов больше -вопросов тоже

Несмотря на масштабность исследования, многие загадки жизни одного из самых известных композиторов мира остаются неразгаданными. Ученые до сих пор не знают, что именно стало причиной его глухоты, откуда он заразился гепатитом B и почему десятилетиями страдал от мучительных проблем с пищеварением.

Зато генетический анализ, который должен был помочь раскрыть медицинские тайны Бетховена, неожиданно открыл другую — семейную историю, скрытую в течение нескольких веков.

