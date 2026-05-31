Голышом или в пижаме: ученые удивили ответом, как на самом деле лучше спать в жару

Голышом в жару: почему врачи советуют отказаться от этой привычки / © Credits

Реклама

Вопрос о том, в чем идти к кровати — в уютной пижаме, легкой ночной рубашке или вообще без ничего — это не только о комфорте, но и о здоровье. Британские эксперты проанализировали плюсы и минусы обоих подходов.

Как выяснилось, идеального решения для всех нет, но есть несколько важных научных нюансов. Об этом пишет Daily Mail.

По словам экспертов, хорошая пижама действительно может сделать вас прохладнее, вы будете меньше потеть и сможете лучше отдохнуть. Одежда для сна из натуральных тканей, таких как хлопок или шелк, может помочь поглощать пот и дольше удерживать его подальше от кожи в теплую погоду.

Реклама

Поклонники сна «в чем мать родила» имеют мощный аргумент — терморегуляцию. Те, кто спит голыми, все еще могут утверждать, что отказ от пижамы помогает им лучше спать, сохраняя прохладу.

Однако как только температура на улице становится слишком высокой, наша кожа не может излучать столько тепла в окружающую среду, и наш естественный цикл сна начинает нарушаться.

Исследования показали, что пребывание в более теплой среде мешает уснуть и продлить сон.

Поэтому ученые утверждают, что хотя вы можете считать, что раздевание поможет вам оставаться прохладным и будет способствовать лучшему сну, исследования показывают, что на самом деле это не так.

Реклама

«Спать полностью обнаженным часто худший вариант. Когда вы голый, пот никуда не может деться: он собирается на коже и на простынях, оставляя вас влажными, липкими и действительно теплее», — говорят врачи.

Ранее онколог назвал распространенный симптом рака крови, часто игнорируемый летом.

Новости партнеров