Обмеження дісталися Москви: Росією та окупованими територіями шириться паливний голод

Атаки по російських НПЗ

Реклама

Масовані та систематичні атаки по об'єктах російської нафтопереробної інфраструктури дали відчутний результат. Територією країни-агресорки стрімко шириться масштабний паливний голод, а жорсткі ліміти на заправках докотилися вже й до самої Москви. Дефіцит бензину та дизельного пального фіксують не лише у прикордонних областях РФ, а й на тимчасово окупованих українських територіях, де водіям доводиться переплачувати перекупникам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Паливні ліміти у Москві

У російській столиці водії почали стикатися з неочікуваними обмеженнями під час спроб заправити власні автомобілі. На деяких автозаправних станціях (АЗС) Москви відтепер діють суворі правила: в одні руки продають не більше 60 літрів бензину. Ситуація з дизельним пальним не краща — його відпуск обмежують лімітом у 100 або 150 літрів на один автомобіль.

Реклама

Працівники заправок та адміністрація намагаються заспокоїти розлючених клієнтів, запевняючи, що всі паливні проблеми є «тимчасовими». Втім, як довго триватиме цей дефіцит та коли пальне повернеться у вільний продаж, на АЗС не уточнюють. Натомість водіям офіційно пояснюють кризу виключно «надмірним попитом» з боку населення.

Дефіцит у прикордонних регіонах РФ з Україною

Цікаво, що кількома днями раніше аналогічні та навіть суворіші обмеження почали офіційно діяти у прикордонних з Україною регіонах — на Бєлгородщині та Курщині. Там паливна криза відчувається значно гостріше, тому кожна окрема мережа заправок встановлює власні екстрені правила.

На одних АЗС оператори категорично відмовляються заливати водіям повний бак, а на інших — встановлено жорсткий загальний ліміт, який дозволяє продавати не більше 20 літрів пального на одну машину.

Окуповані території: талони в Криму та спекулянти на Донбасі

Паралельно на гостру нестачу відповідного паливного товару дедалі частіше скаржаться мешканці та перевізники на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Зокрема, колапс із бензином фіксують на заправках окупованої Луганщини та Донеччини.

Реклама

Надскладна ситуація розгортається і на території анексованого Кримського півострова. Водіям та логістам перед будь-якою поїздкою до Криму наполегливо радять заправлятися заздалегідь на материковій частині, адже на самому півострові пальне тепер відпускають суворо по талонах. Та й отримати ці талони звичайним людям практично неможливо — заправитися вдається лише у тому разі, якщо дуже пощастить. Єдиним альтернативним варіантом для кримчан залишається купівля бензину на чорному ринку у місцевих перекупників, які продають дефіцитне пальне утридорога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: День вшанування пам’яті загиблих дітей! ЖАХІТТЯ із Дніпра! Шокуючі кадри! | ТСН 7:00 4 червня

Новини партнерів