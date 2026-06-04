75-річна Джилл Байден в ансамблі кольору айворі блиснула стрункими колінами на презентації своєї книжки

Джилл Байден / © Associated Press

Реклама

Джилл Байден презентувала у Нью-Йорку свої мемуари «View From the East Wing» (Погляд зі Східного крила), в яких вона розповіла про досвід і час, проведений у Білому домі. Модераторкою заходу була акторка, письменниця і телеведуча Вупі Голдберг.

Вупі Голдберг і Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Колишня перша леді постала там в ефектному ансамблі кольору від Schiaparelli, що складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками різної форми і спідниці-футляра, у якій вона продемонструвала свої стрункі коліна. На ній також був білий шовковий топ і золоті туфлі, прикрашені стразами.

Джилл Байден / © Associated Press

Аутфіт Джилл допонвила брошкою у вигляді квітки, золотими сережками з бірюзовм камінням, золотими ланцюжками з підвісками, золотими браслетами, годинником і каблучками.

Реклама

Джилл Байден / © Associated Press

Байден зробила зачіску з локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр.

Джилл Байден / © Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у блідо-салатовому жакеті і золотих прикрасах виступила на конференції.

Новини партнерів