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75-річна Джилл Байден в ансамблі кольору айворі блиснула стрункими колінами на презентації своєї книжки
Колишня перша леді США у вбранні від улюбленого бренду Schiaparelli представила свої мемуари.
Джилл Байден презентувала у Нью-Йорку свої мемуари «View From the East Wing» (Погляд зі Східного крила), в яких вона розповіла про досвід і час, проведений у Білому домі. Модераторкою заходу була акторка, письменниця і телеведуча Вупі Голдберг.
Колишня перша леді постала там в ефектному ансамблі кольору від Schiaparelli, що складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками різної форми і спідниці-футляра, у якій вона продемонструвала свої стрункі коліна. На ній також був білий шовковий топ і золоті туфлі, прикрашені стразами.
Аутфіт Джилл допонвила брошкою у вигляді квітки, золотими сережками з бірюзовм камінням, золотими ланцюжками з підвісками, золотими браслетами, годинником і каблучками.
Байден зробила зачіску з локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр.
Нагадаємо, Джилл Байден у блідо-салатовому жакеті і золотих прикрасах виступила на конференції.