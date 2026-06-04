ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

75-річна Джилл Байден в ансамблі кольору айворі блиснула стрункими колінами на презентації своєї книжки

Колишня перша леді США у вбранні від улюбленого бренду Schiaparelli представила свої мемуари.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Джилл Байден

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден презентувала у Нью-Йорку свої мемуари «View From the East Wing» (Погляд зі Східного крила), в яких вона розповіла про досвід і час, проведений у Білому домі. Модераторкою заходу була акторка, письменниця і телеведуча Вупі Голдберг.

Вупі Голдберг і Джилл Байден / © Associated Press

Вупі Голдберг і Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Колишня перша леді постала там в ефектному ансамблі кольору від Schiaparelli, що складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками різної форми і спідниці-футляра, у якій вона продемонструвала свої стрункі коліна. На ній також був білий шовковий топ і золоті туфлі, прикрашені стразами.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Аутфіт Джилл допонвила брошкою у вигляді квітки, золотими сережками з бірюзовм камінням, золотими ланцюжками з підвісками, золотими браслетами, годинником і каблучками.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Байден зробила зачіску з локонами, макіяж з акцентом на очах і французький манікюр.

Джилл Байден / © Associated Press

Джилл Байден / © Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден у блідо-салатовому жакеті і золотих прикрасах виступила на конференції.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie