Петер Мадяр / © Associated Press

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Венгрия сняла 17-месячное вето на вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет издание Financial Times.

Венгерское правительство поддержало открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины.

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Издание отмечает, что резкое изменение позиции Венгрии состоялось в конце вчерашней встречи послов ЕС в Брюсселе, что повлекло за собой спешку в технических процессах, необходимых для подготовки к формальному открытию первого кластера переговоров в течение 11 дней, до 15 июня.

«Мы так долго ждали, а теперь история разворачивается как на американских горках», — сказал один из европейских дипломатов, участвовавших в переговорах.

В январе 2025 года Европейская комиссия рекомендовала начать официальные переговоры с Украиной и Молдовой о приведении национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Однако решение преемника Орбана, Петера Мадьяра, принятое вечером 3 июня, открывает путь к началу переговоров для двух стран 15 июня.

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Накануне Будапешт заключил с Киевом историческое соглашение, открывающее путь для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в ближайшее время.

Представитель кипрского председательства в Совете Евросоюза назвал этот шаг «важной вехой» по пути к «европейской интеграции». Представитель заявил, что это демонстрирует приверженность блока расширению, что «посылает сильный сигнал единства и решительности».

Дипломаты в Брюсселе считают, что страны ЕС будут одобрены открытием первого переговорного кластера для Украины и Молдовы на межправительственной конференции 15 июня.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что после нескольких недель переговоров между венгерскими и украинскими экспертами стороны достигли полного согласия по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерской общины в Украине. К консультациям были привлечены политические организации и церковные структуры закарпатских венгров.

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Мадьяр заявил, что украинские власти взяли на себя обязательство в ближайшее время имплементировать согласованные изменения в национальное законодательство. Кроме того, ответные шаги должны быть включены в план действий Украины перед ЕС.

«Благодаря этому у наших закарпатских соотечественников будет гораздо шире образовательных, культурных, языковых и политических прав, чем раньше», — отметил глава венгерского правительства.

Напомним, ранее новое венгерское правительство во главе с Петером Мадьяром намекнуло на готовность снять вето, которое позволит Украине и Молдове уже 15 июня официально начать первый этап переговоров о вступлении в ЕС.

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