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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Угорщина назвала поступки України, після яких вона розблокувала вступ до ЄС

Досягнення домовленостей щодо прав угорської меншини в Україні створює підґрунтя для подальшого політичного діалогу між Києвом і Будапештом.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Аніта Орбан

Очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан / © Associated Press

Угорщина оприлюднила ключові положення домовленостей з Україною щодо захисту прав угорської національної меншини на Закарпатті, виконання яких має відкрити шлях до початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан під час слухань у парламентському комітеті з закордонних справ, повідомляє угорське видання Telex.

За словами очільниці угорського МЗС, досягнуті домовленості стали результатом тривалих консультацій між Києвом і Будапештом.

«Це досягнення стало результатом не показних політичних жестів, а радше сізіфових зусиль, це результат численних консультацій і переговорів», — наголосила вона.

Як повідомила міністерка, Україна взяла на себе зобов’язання відновити систему шкіл для етнічних меншин, що передбачає гарантії вільного використання угорської мови, а також національної символіки, включно з угорськими прапором і гімном.

Крім того, у громадах, де частка угорського населення перевищує 10%, угорська мова зможе вільно використовуватися в закладах охорони здоров’я, під час проведення громадських заходів, наукових конференцій та навіть під час політичних кампаній.

У Будапешті наголошують, що ці кроки є частиною плану дій, який визначає рамки майбутніх переговорів між Україною та ЄС. Водночас угорська сторона зазначає, що переговорний процес розпочнеться лише після виконання Києвом узгоджених умов.

За словами Аніти Орбан, навіть після цього Україна проходитиме процедуру вступу за стандартною, а не прискореною процедурою. Перед остаточним рішенням щодо членства також має відбутися референдум в Угорщині.

У Telex зазначають, що досягнення домовленостей щодо прав угорської меншини в Україні створює підґрунтя для подальшого політичного діалогу між Києвом і Будапештом.

Минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив про досягнення суттєвої угоди з Україною з цього питання, яке протягом останніх років залишалося одним з головних джерел напруженості у двосторонніх відносинах.

Нагадаємо, на початку червня Угорщина зняла вето, яке перешкоджало вступу України до Європейського Союзу, і це відкриває шлях до початку першого кластера переговорів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
232
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