Келлог сделал громкое заявление о территориях Украины

Кит Келлог / © Associated Press

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Соединенные Штаты не должны заставлять Украину уступать территории, которые Россия не в состоянии захватить военным путем, поскольку такой подход создаст опасный прецедент для всего мира.

Об этом заявил бывший специальный посланник Белого дома в Киеве Кит Келлог во время брифинга «Российская реальность» в Вашингтоне, сообщает издание «Новини.LIVE».

По словам Келлога, любое мирное соглашение, предусматривающее передачу Москве территорий, не завоеванных на поле боя, фактически узаконит изменение границ силой.

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«Такой исход был бы неразумным. Он показал бы миру, что границы по-прежнему можно изменить силой», — подчеркнул он.

Келлог предупредил, что подобный сценарий станет сигналом для авторитарных режимов о том, что даже неудачная военная агрессия может в конечном итоге принести политические дивиденды за столом переговоров.

«Это опасное послание для Москвы, Пекина, Тегерана и Пхеньяна», — отметил он.

Бывший специальный посланник также подчеркнул, что концепция президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего» предполагает демонстрацию силы и решимости, а не уступки Кремлю.

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По его мнению, вопрос о войне России против Украины выходит далеко за рамки двустороннего конфликта и затрагивает авторитет США, безопасность Европы и глобальный международный порядок.

«Речь идет не только об Украине. Речь идет о доверии к американской силе, о безопасности Европы, о сигнале, который мы посылаем каждому противнику, наблюдающему за нами, и о том, какой мир унаследуют наши дети и внуки», — заявил Келлог.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин решил поразить масштабом своих «завоеваний» в Украине и назвал фантастическую площадь территорий, оккупированных за последнее время.

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