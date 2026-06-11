Россияне атаковали большой областной центр: есть попадание в многоэтажку

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В Сумах вечером 11 июня вражеский беспилотник «Молния» попал в многоквартирный дом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Сумского городского головы, секретарь Сумского городского совета Артема Кобзаря.

По информации чиновника, вражеская атака произошла сегодня около 22:10. Сейчас специалисты выясняют масштабы разрушений, понесенных жилым домом.

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«Сегодня около 22:10 зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа „Молния“ в стену многоэтажного жилого дома в Заречном районе города. На месте работают все необходимые службы», — говорится в обращении Кобзаря к жителям города.

Напомним, в ночь на 11 июня ВСУ ударили по четырем мостам на подъездах к Крыму. Об этом заявляет «гауляйтер» Владимир Сальдо. Он добавил, что конструкции получили повреждения, поэтому россияне проверяют мосты и уточняют их состояние.

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