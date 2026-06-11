США готовят сокрушительный удар по Ирану и хотят взять под контроль его нефть

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесут Ирану «очень сильный удар» в ночь на 12 июня, а в перспективе Соединенные Штаты могут установить контроль над ключевыми объектами иранской нефтяной инфраструктуры, включая стратегический остров Харг.

Соответствующее заявление он опубликовал в четверг, 11 июня, в социальной сети Truth Social.

В своей заметке Трамп утверждает, что значительная часть военного потенциала Ирана уже якобы уничтожена, после чего анонсировал новую атаку.

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«Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану, чьи Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, радары, противовоздушная оборона и все другие виды обороны, вместе с большей частью его наступательного потенциала, уничтожены, ОЧЕНЬ СИЛЬНО СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ», — написал президент США.

Трамп также пригрозил установить американский контроль над ключевыми объектами энергетической инфраструктуры Ирана.

«В какой-то момент в не слишком отдаленном будущем мы возьмем остров Харг и другие точки нефтяной инфраструктуры и возьмем под полный контроль их рынки нефти и газа», — заявил он.

По словам американского лидера, Вашингтон намерен действовать по модели, которая, по его мнению, уже была применена в отношении Венесуэлы.

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«Подобно тому, как мы это сделали с Венесуэлой, что прекрасно работает как для Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов Америки», — добавил Трамп.

Президент США не уточнил, каким именно образом Вашингтон планирует реализовать контроль над иранской нефтяной инфраструктурой, однако его заявление прозвучало на фоне второго дня взаимных ударов между США и Ираном и дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Эскалация происходит на фоне фактического тупика в переговорах между США и Ираном.

Война США против Ирана — последние новости

Напомним, ранее Трамп предупреждал, что Тегеран «заплатит цену» за отсутствие прогрессав дипломатическом процессе.

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В свою очередь Министерство иностранных дел Ирана заявило, что американские атаки фактически сделали любые договоренности о прекращении огня бессмысленными

Иранские военные заявили о закрытии Ормузского проливадля всех судов из-за обострения ситуации в регионе.

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