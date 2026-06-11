Часть украинцев может потерять страховой стаж: кого это касается

Пенсионер

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Украинские предприниматели могут потерять часть стажа для будущей пенсии. Это происходит, если они не платили единый социальный взнос (ЕСВ) за определенные месяцы или перечисляли меньше, чем требует минимальный размер.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Кто рискует потерять стаж работы?

По информации ПФУ, физические лица-предприниматели имеют право на пенсионные выплаты после 60 лет только при своевременной ежемесячной уплате ЕСВ. Многие бизнесмены узнают отсутствие страхового стажа за отдельные периоды уже во время оформления пенсии. Главная причина этого — пропущенные платежи или неполная уплата взносов в прошлые годы.

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В ПФУ подчеркивают, что обязанность платить ЕСВ часто сохраняется даже при отсутствии дохода, если ФЛП фактически не ведет бизнес, но остается официально зарегистрированным. Если взносы в настоящее время не поступают, стаж за соответствующие месяцы не накапливается.

Как исправить эту ситуацию?

Чтобы избежать таких ситуаций, предпринимателям советуют периодически контролировать свой страховой стаж и уплаченные взносы через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Для подтверждения стажа, полученного до 2004 года, предприниматели должны предоставить документы об уплате взносов. Это могут быть квитанции, платежные поручения, почтовые переводы или соответствующие сведения ПФУ.

Если бизнесмен работал на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2004, для зачисления стажа подойдут:

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свидетельство плательщика единого налога;

специальный торговый патент;

патент об уплате фиксированного подоходного налога;

справка о регистрации предпринимательской деятельности по упрощенной системе.

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Также подтвердить периоды работы можно с помощью данных из Реестра застрахованных лиц. Отдельные правила действуют для предпринимателей, находившихся на упрощенной системе или плативших фиксированный налог в следующие периоды:

с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно — стаж засчитывают из справки о регистрации предпринимателя;

с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно — стаж учитывают при уплате страховых взносов или ЕСВ, независимо от их размера (кроме случаев, когда лицо было законно освобождено от этих выплат).

Порядок подтверждения этих периодов регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и другими правительственными нормативными актами.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, Министерство политики готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60%, урегулировать выплаты военным и выровнять пенсионный возраст, чтобы преодолеть глубокий кризис и бедность среди пожилых украинцев.

Ранее мы писали, что часть украинцев может получить единовременную денежную помощь при выходе на пенсию. В ПФУ объяснили, кто имеет право на выплату и при каких условиях она назначается.

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